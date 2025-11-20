Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

С лужител на сектор "Арести" във Варна е привлечен като обвиняем за престъпление по служба и подкуп и е задържан за 72 часа. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в морската столица.

След изненадваща проверка: Задържаха петима служители от ареста във Варна

Заедно с него по време на специализирана полицейска операция, проведена на 19 ноември, са били задържани за 24 часа и други четирима негови колеги от надзорно-охранителния състав.

Разследването е образувано през август 2025 г. Специализираната полицейска операция е проведена в ранните часове на 19 ноември, като в нея са участвали служители на ОДМВР-Варна, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София, под надзора на Окръжна прокуратура.

Според прокуратурата повдигнатото обвинение е за подкуп в размер на 2000 лева, даден, за да бъдат внесени два телефона и предадени на задържани лица.

Органите на реда са извършили претърсвания и изземвания в обекти, използвани от сектор "Арести". Открити са 32 броя таблетки и две спринцовки, които са обект на особен интерес за разследването. Назначени са химически експертизи за установяване на съдържанието в тях. Парични средства не са намерени по време на обиските, тъй като разследването обхваща действия, извършени в предходен момент.

Към момента само един от петимата служители е привлечен като обвиняем. Останалите четирима не са обвинени, но работата по изясняване на тяхната евентуална съпричастност продължава.

Окръжният прокурор на Варна Красимир Конов уточни, цитиран от NOVA, че става въпрос за служители към сектор "Арести", а не към затвора. Разликата е, че помещенията на ареста се намират в сградата на затвора, но са под различно административно ръководство. Наблюдаващият прокурор по делото е от Софийска градска прокуратура.