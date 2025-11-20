Свят

Изтекъл доклад: SpaceX на Илон Мъск ще пропусне крайния срок за кацане на Луната

Въпреки най-скорошните успехи на Starship, той е твърде назад в графика, за да може безопасно да пренася астронавти от Луната и обратно до 2027 г.

20 ноември 2025, 14:00
Изтекъл доклад: SpaceX на Илон Мъск ще пропусне крайния срок за кацане на Луната
Източник: iStock

Д-р Алфредо Карпинети има докторантура по астрофизика и магистърска степен по квантови полета и фундаментални сили от Imperial College London и сподели своя анализ на изтекъл доклад за IFL Science

Според оригиналния план за Артемида, ние вече трябваше да сме изпратили хора на Луната. Артемида III трябваше да е излетяла и да се е върнала досега. Вместо това мисията е насрочена най-рано за средата на 2027 г. Въпреки това тя почти сигурно ще бъде отложена отново. Причината за забавянето е ракета Starship на SpaceX: според изтекъл доклад тя няма да е готова преди средата на 2028 г.

По време на първото правителство на Тръмп мисията за завръщането на хората на Луната получи името Артемида. Тя трябваше да включва вече строящата се система Space Launch System (SLS) и капсулата Orion, както и частно произведена система за кацане на човек – Human Landing System. Orion и SLS бяха тествани с Артемида I през 2022 г.

Първоначалният избор за космическия кораб Human Landing System беше тогавашният план на SpaceX за Starship. Това всъщност създаде правни проблеми за NASA. Съперническата космическа компания Blue Origin на Джеф Безос подаде жалба във федералния съд срещу NASA, като ескалира първоначалното си оплакване, че NASA е дала несправедливо договора на SpaceX на Илон Мъск.

По онова време правните проблеми изглеждаха като основен фактор за забавяне. Проблеми с дизайна на скафандрите и дефекти в топлинното покритие на Orion добавиха още забавяния към двете мисии с екипаж: Артемида II, която ще стартира следващата година и ще обиколи Луната, и Артемида III – мисията, която ще отведе първата жена и първия цветнокож човек на повърхността на Луната. Следващото лунно кацане първоначално се планираше за 2024 г., после за тази година, след това беше отложено за следващата. В края на 2024 г. беше поставена дата за средата на 2027 г., която продължава да е сегашната цел.

Преди това споразумение анализ на Управлението за отговорност на правителството на САЩ (US Government Accountability Office), публикуван преди над година, беше скептичен, че ще е възможно да се спазят тези дати, и предположи, че ще бъде преместено за 2028 г. Основният фактор за забавяне сега е Starship. Космическият кораб претърпя няколко експлозии тази година. Въпреки най-скорошните си успехи, той е твърде изостанал в графика, за да може безопасно да пренася астронавти от лунна орбита до повърхността на Луната и обратно.

Преди няколко седмици временно изпълняващият длъжността администратор на NASA Шон Дъфи обяви, че космическата агенция е отворена за други компании, които да предоставят лунна система за кацане. „[SpaceX и Мъск] отлагат датите си, а ние сме в надпревара с Китай“, каза Дъфи в предаването „Squawk Box“ на CNBC. „Така че ще отворя договора. Ще позволя на други космически компании да се конкурират със SpaceX.“

Единствената компания, която е готова да се конкурира, е Blue Origin. 

Илон Мъск не прие новината за търсенето на алтернативи от NASA добре. Обърна се към социалните мрежи, за да публикува обиди насочени към Дъфи и написа: „Човекът, отговорен за космическата програма на Америка, не може да има IQ с две цифри.“ Дъфи отвърна, че „големите компании не трябва да се страхуват от предизвикателство“.

В изтеклия доклад, за който съобщава Одри Декър в Politico, SpaceX ще е готова да приземи хора на Луната през септември 2028 г., повече от година след целта на NASA за средата на 2027 г. Преди това Starship трябва да демонстрира презареждане в Космоса, насрочено за юни 2026 г., и безпилотно кацане на Луната през юни 2027 г.

За да се изпълни този график, нищо не може да се обърка. Докато Starship е постигнала определени успехи според конкретните тестове на SpaceX, той все още не е демонстрирал възможностите си да лети до Космоса и да кацне обратно на Земята безопасно.

Плановете на NASA за лунните мисии продължават да се променят. Бюджетът на правителството на Тръмп предлага отменяне на SLS, Orion и Lunar Gateway – следващото поколение международна космическа станция, която в момента се строи, за да замени МКС и да орбитира около Луната, за да улесни както лунните кацания, така и по-нататъшните космически пътувания. Целта на администрацията е да се разчита повече на търговски партньори, но това е вечно променяща се надпревара кои точно ще са те.

Източник: IFL Science    
