България

Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич

Сигналът за инцидента е подаден около 20 часа в сряда

20 ноември 2025, 13:47
Въоръжен мъж ограби 15-годишно момче в Добрич
Източник: БТА/Архив

З адържани са двама мъже за извършване на въоръжен грабеж над 15-годишно момче в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден около 20 часа в сряда.

По първоначални данни неизвестен мъж е заплашил младежа с пистолет и му е отнел телефона, след което е избягал. От полицията са организирали заградителни и издирвателни мероприятия. В хода на операцията е спрян лек автомобил, управляван от 29-годишен мъж без шофьорска книжка. Той е проверен за употреба на наркотични вещества, като тестът е дал положителен резултат за метамфетамин и амфетамин.

Мъжът е задържан за 24 часа.

В автомобила е установен и пътник, чието описание съответства на издирвания за грабежа. При извършения обиск 26-годишният мъж, който е криминално проявен, доброволно предал пистолет и мобилен телефон – предмети от престъплението. Той също е задържан за 24 часа. Работата по изясняване и документиране на престъпната дейност продължава.

Още четирима мъже са задържани в Добрич в рамките на специализирана полицейска операция, след като при проверка у тях са открити наркотични вещества, реагиращи на метамфетамин, амфетамин и канабис. Те са съответно на 39, 41, 29 и 50 години. Те доброволно предали на полицаите наркотичните вещества. Образувани са бързи полицейски производства.

През юли от отдел „Статистически изследвания – Добрич“ на Териториалното статистическо бюро – Североизток към Националния статистически институт съобщиха, че през миналата година в детските педагогически стаи са регистрирани 25 пострадали от престъпления на възраст между осем и 17 години, от които 17 (68%) са момчета и осем (32%) – момичета. Малолетните пострадали са 32 процента, а непълнолетните – 68 на сто. Сред жертвите на престъпления най-много са пострадалите от кражби на имущество – 12 души (48%), следвани от тези с нанесени телесни повреди – трима (12%), и от грабежи – трима (12%).

Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова    
добрич грабеж задържани
Последвайте ни
Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени тестват нова технология срещу рак на панкреаса

Учени тестват нова технология срещу рак на панкреаса

Свят Преди 16 минути

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Любопитно Преди 17 минути

От османските „гледачи на котки“ до съвременните улични пазители, връзката на Истанбул с неговите котки е дълбока от векове

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

България Преди 56 минути

Говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стойчева разкри подробности за разследванетот срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Свят Преди 1 час

С времето класическата външнополитическа бюрокрация възстанови влиянието си и се противопостави на вътрешния кръг на Тръмп около Путин

<p>Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат</p>

Ужас във Флорида: Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат

Свят Преди 1 час

Жертвата „оставила доказателства на компютъра си, че е пътувала до Съединените щати, за да бъде малтретирана, измъчвана и евентуално убита“

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Свят Преди 1 час

Варшава заяви, че двамата са извършили два акта на саботаж в неделя на жп линията

<p>Един от надзирателите от варненския арест остава задържан</p>

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

България Преди 1 час

Той е привлечен като обвиняем за престъпление по служба и подкуп

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Ще успеят ли двамата да постигнат консенсус в избора си?

<p>SpaceX ще пропусне крайния срок за кацане на Луната</p>

Изтекъл доклад: SpaceX на Илон Мъск ще пропусне крайния срок за кацане на Луната

Свят Преди 1 час

Въпреки най-скорошните успехи на Starship, той е твърде назад в графика, за да може безопасно да пренася астронавти от Луната и обратно до 2027 г.

Снимката е архивна!

Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 свои войници

Свят Преди 1 час

Това заяви украинският център за координация за военнопленниците

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Любопитно Преди 1 час

Инцидентът се случи по време на дефилето с вечерни рокли

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

България Преди 2 часа

Той припомни, че в момента постъпленията от зоните отиват за субсидиране на градския транспорт

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Емоции, звезди и Падингтън: Кейт и Уилям на бляскавото Кралско вариететно шоу (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

В тазгодишната програма участие взе и световноизвестният Падингтън, който силно впечатли както Катрин, така и Уилям

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Свят Преди 3 часа

Пентагонът представи стратегия за иновации, обхващаща шест ключови области, целящи да затвърдят военното превъзходство на САЩ на световната сцена

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Свят Преди 3 часа

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Технологии Преди 3 часа

Шефът на компанията е убеден, че сме в началото на революция

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Песен, писана със сълзи: Михаела и Тино с първи общ дует (ВИДЕО)

Edna.bg

Виктория Бекъм се завърна като Posh Spice… на семейния диван! (ВИДЕО)

Edna.bg

Президентът на ФИФА: Очаква ни най-великото Световно първенство в историята

Gong.bg

Хулио Веласкес застава пред медиите в петък

Gong.bg

Отпускат коледни добавки за най-бедните пенсионери

Nova.bg

Как се заплаща трудът на празници и в неприсъствени дни

Nova.bg