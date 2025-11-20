Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

"Мис Ямайка", Габриел Хенри, беше отнесена на носилка, след като падна от сцената по време на предварителния конкурс за „Мис Вселена 2025“. Радостта и усмивките на присъстващите бяха помрачени от драматичния инцидент, който сполетя представителката на Ямайка в един от ключовите моменти на вечерта.

Инцидентът се случи по време на дефилето с вечерни рокли, когато Хенри, без да осъзнае, стъпи извън ръба на сцената. Тя пропадна в един от отворите на конструкцията, което шокира зрителите, сред които бяха Раул Роча, президент на организацията „Мис Вселена“, и Нават Ицарагрисил, директор на „Мис Вселена Тайланд“.

Предварителният етап е ключов за всяка участничка, тъй като именно там тя се представя пред съдиите и ръководството на MUO. Участничките показват национални носии, бански костюми и вечерни рокли на подиума в Impact Arena в Пак Крет, Тайланд.

В момента на инцидента "Мис Ямайка" носеше дълга оранжева рокля с блестящи акценти, висока цепка и ефектна пелерина, която придаваше движение и елегантност. С високо вдигната глава тя продължаваше уверено по подиума, но с една погрешна стъпка напълно изгуби равновесие и падна.

Раул Роча и Нават Ицарагрисил веднага скочиха от местата си и се втурнаха да ѝ помогнат. 28-годишният модел не успяваше да се изправи, което наложи намесата на парамедици. Под приглушени светлини, докато шоуто продължи с останалите участнички, Габриел беше поставена на носилка и отведена за специализирана медицинска помощ.

Miss Jamaica tumbles off stage and is carried away on stretcher during Miss Universe pageant https://t.co/ANIfFlzTVM pic.twitter.com/ml0Vm7lod1 — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Раул Роча разкри здравословното състояние на "Мис Ямайка"

Роча не само ѝ помогна веднага след падането, но и остана до нея в болницата, докато не се увери, че няма опасност за живота ѝ. В лично изявление в социалните мрежи той съобщи:

„Бих искала да споделя със семейството на "Мис Вселена", които са загрижени за здравето на нашата "Мис Вселена Ямайка, че в 00:00 ч. банкокско време току-що напуснах болницата, където тя се лекува. Бях там с нея и семейството ѝ и за щастие тя няма счупени кости и получава отлични грижи“, каза президентът на MUO.

Той добави: „Тя ще остане под наблюдение до края на нощта и ще поддържаме връзка със семейството ѝ, за да ѝ предложим подкрепа. Молитвите ни са с нея за бързо възстановяване.“

Засега не е ясно дали Габриел ще продължи участието си в конкурса, чийто финал е насрочен за четвъртък, 20 ноември.

28-годишната Габриел Хенри е лекар и обществен защитник, който съчетава науката и благотворителността чрез работата си в офталмологията и чрез собствената си фондация в подкрепа на хора с увредено зрение. Тя беше коронована миналия август и сбъдна дългогодишната си мечта да участва в „Мис Вселена“, след като през 2023 г. не успя да спечели националната корона.

Miss Jamaica took a nasty tumble off the stage at the Miss Universe prelims 😭🫣



Video: https://t.co/ATlseGo1F0 pic.twitter.com/qois4cZTVg — TMZ (@TMZ) November 19, 2025

Още инциденти преди финала

По време на предварителния етап Даниел Латимър, "Мис Вселена Великобритания", също преживя инцидент, макар и значително по-лек. Облечена като Елиза Дулитъл от филма „Моята прекрасна лейди“ (1964), тя се появи с количка с цветя. Когато взе букет, за да го подари на публиката, се спъна и падна. За щастие не пострада и бързо се изправи, продължавайки представянето си, като свали зеленото палто и разкри бяла рокля със сребърни детайли.

"Мис Вселена Мексико", Фатима Бош, също получи травма — в хотелската си стая тя стъпи върху парче стъкло, което се заби в стъпалото ѝ. Въпреки това, решена да се бори за короната, тя заяви, че ще участва във финала и ще отложи медицинските процедури за след състезанието.