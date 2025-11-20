Любопитно

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Инцидентът се случи по време на дефилето с вечерни рокли

20 ноември 2025, 13:48
Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка
Източник: iStock/Getty Images

"Мис Ямайка", Габриел Хенри, беше отнесена на носилка, след като падна от сцената по време на предварителния конкурс за „Мис Вселена 2025“. Радостта и усмивките на присъстващите бяха помрачени от драматичния инцидент, който сполетя представителката на Ямайка в един от ключовите моменти на вечерта.

Инцидентът се случи по време на дефилето с вечерни рокли, когато Хенри, без да осъзнае, стъпи извън ръба на сцената. Тя пропадна в един от отворите на конструкцията, което шокира зрителите, сред които бяха Раул Роча, президент на организацията „Мис Вселена“, и Нават Ицарагрисил, директор на „Мис Вселена Тайланд“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by amusestan (@amusestan)

Предварителният етап е ключов за всяка участничка, тъй като именно там тя се представя пред съдиите и ръководството на MUO. Участничките показват национални носии, бански костюми и вечерни рокли на подиума в Impact Arena в Пак Крет, Тайланд.

В момента на инцидента "Мис Ямайка" носеше дълга оранжева рокля с блестящи акценти, висока цепка и ефектна пелерина, която придаваше движение и елегантност. С високо вдигната глава тя продължаваше уверено по подиума, но с една погрешна стъпка напълно изгуби равновесие и падна.

Раул Роча и Нават Ицарагрисил веднага скочиха от местата си и се втурнаха да ѝ помогнат. 28-годишният модел не успяваше да се изправи, което наложи намесата на парамедици. Под приглушени светлини, докато шоуто продължи с останалите участнички, Габриел беше поставена на носилка и отведена за специализирана медицинска помощ.

  • Раул Роча разкри здравословното състояние на "Мис Ямайка"

Роча не само ѝ помогна веднага след падането, но и остана до нея в болницата, докато не се увери, че няма опасност за живота ѝ. В лично изявление в социалните мрежи той съобщи:

„Бих искала да споделя със семейството на "Мис Вселена", които са загрижени за здравето на нашата "Мис Вселена Ямайка, че в 00:00 ч. банкокско време току-що напуснах болницата, където тя се лекува. Бях там с нея и семейството ѝ и за щастие тя няма счупени кости и получава отлични грижи“, каза президентът на MUO.

Той добави: „Тя ще остане под наблюдение до края на нощта и ще поддържаме връзка със семейството ѝ, за да ѝ предложим подкрепа. Молитвите ни са с нея за бързо възстановяване.“

Засега не е ясно дали Габриел ще продължи участието си в конкурса, чийто финал е насрочен за четвъртък, 20 ноември.

28-годишната Габриел Хенри е лекар и обществен защитник, който съчетава науката и благотворителността чрез работата си в офталмологията и чрез собствената си фондация в подкрепа на хора с увредено зрение. Тя беше коронована миналия август и сбъдна дългогодишната си мечта да участва в „Мис Вселена“, след като през 2023 г. не успя да спечели националната корона.

  • Още инциденти преди финала

По време на предварителния етап Даниел Латимър, "Мис Вселена Великобритания", също преживя инцидент, макар и значително по-лек. Облечена като Елиза Дулитъл от филма „Моята прекрасна лейди“ (1964), тя се появи с количка с цветя. Когато взе букет, за да го подари на публиката, се спъна и падна. За щастие не пострада и бързо се изправи, продължавайки представянето си, като свали зеленото палто и разкри бяла рокля със сребърни детайли.

"Мис Вселена Мексико", Фатима Бош, също получи травма — в хотелската си стая тя стъпи върху парче стъкло, което се заби в стъпалото ѝ. Въпреки това, решена да се бори за короната, тя заяви, че ще участва във финала и ще отложи медицинските процедури за след състезанието.

Източник: www.hola.com    
Мис Ямайка Габриел Хенри Мис Вселена 2025 Падане от сцена Конкурс за красота Тайланд Раул Роча
Последвайте ни

По темата

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

Когато историята се превърне в пропаганда – Кремъл и англосаксонците

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

След жесток побой: Мъж загуби част от зрението си, има задържан

Инцидент на „Мис Вселена 2025“:

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как пълноценно да използваме данните за трафика на Google Maps

Как пълноценно да използваме данните за трафика на Google Maps

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Руски моряк почина от предполагаемо отравяне на танкер край Истанбул

Свят Преди 16 минути

Други двама са изпратени за лечение

Снимката е илюстративна

Руски моряк почина от предполагаемо отравяне на танкер край Истанбул

Свят Преди 16 минути

Други двама са изпратени за лечение

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

Терзиев: Реформата в паркирането беше изключително наложителна

България Преди 1 час

Той припомни, че в момента постъпленията от зоните отиват за субсидиране на градския транспорт

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Молбата на Мерц към Зеленски - обида или сурова реалност?

Свят Преди 1 час

Случилото се е свързано и с вътрешнополитическите дебати в Германия

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Военните ще разширят хиперзвуковия си арсенал с технология за "максимизиране на смъртоносността"

Свят Преди 1 час

Пентагонът представи стратегия за иновации, обхващаща шест ключови области, целящи да затвърдят военното превъзходство на САЩ на световната сцена

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Земетресение разлюля Югоизточна Турция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 8,8 километра

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Nvidia: Няма AI балон, виждаме нещо изцяло ново

Технологии Преди 1 час

Шефът на компанията е убеден, че сме в началото на революция

<p>Древната &quot;еволюционна загадка&quot; на целувката</p>

От неандерталци до примати: Целувката е древна "еволюционна загадка"

Свят Преди 1 час

Според проучване, е възможно хора и неандерталци да са се целували помежду си

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

Разбиха мащабна престъпна мрежа за контрабанда и трафик на културни ценности за милиони евро

България Преди 2 часа

Операцията е проведена на територията на 8 европейски държави, сред които и България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България

Пари Преди 2 часа

Разговор с Кристина Констандаке - главен директор "Приходи" в Rakuten Viber

<p>Адвокатът на&nbsp;Коцев: Това е &bdquo;шмекерски номер&ldquo;, целящ делото да остане в София</p>

Адвокатът на Благомир Коцев: Това е „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София

България Преди 2 часа

Според Върховния касационен съд СГС няма правомощия да гледа казуса, тъй като прокуратурата не е посочила конкретен депутат с имунитет сред обвиняемите

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Меган Маркъл за бизнесите си: Имам право да греша

Любопитно Преди 2 часа

"Няма такова нещо като съвършенство", сподели тя откровено

Украинските сили плениха камила от руската армия

Украинските сили плениха камила от руската армия

Свят Преди 2 часа

Русия използва животни за придвижване на бойци, тъй като подразделенията им все по-често се сблъскват с недостиг на моторизирани превозни средства, повредени от украински огън

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

20-годишен шофьор блъсна пешеходец в Благоевград

България Преди 2 часа

Пострадалият мъж е с фрактура на крака, фрактура на черепа и на лицеви кости

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Стоянов от Big Brother: Външният вид не е всичко! Важно е с какво си пълен отвътре! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България на СОР30: Призив за единство между цели и конкретни действия

България Преди 2 часа

Атанас Костадинов очерта три ключови послания към участниците в конференцията

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Дженифър Анистън планира сватба с Джим Къртис в Гърция?

Edna.bg

Краси Аврамов влиза в болница! Отлага големия си концерт в НДК

Edna.bg

Започва следващия етап от акция "нови договори" в Байерн, приоритет е френски национал

Gong.bg

Андрей Йорданов: Радвам се, че ще се докосна до Херо

Gong.bg

Разкриха мащабна международна мрежа за трафик на културни ценности в България и цяла Европа

Nova.bg

Тестват ще лекува ли рак ваксина за COVID-19

Nova.bg