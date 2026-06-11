Свят

Нова серия от взаимни удари между САЩ и Иран

Вашингтон обяви, че е приключил с новата серия от бомбардировки, а Техеран отвърна с удари по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, заплаши и корабоплаването в Ормузкия проток

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 07:37
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Нова ескалация: САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив

Нова ескалация: САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив

Н ова опасна ескалация разтърси Близкия изток, след като Съединените щати обявиха, че са приключили с поредната серия от удари срещу Иран, а Техеран отговори с атаки срещу американски военни бази в района на Персийския залив.

Ескалацията се задълбочава: Иран удари военни бази на САЩ

Събитията бележат едно от най-сериозните изостряния на напрежението между Вашингтон и Техеран през последните години и засилват опасенията от пряк военен конфликт с непредвидими последици за целия регион.

  • САЩ: Ударите са приключили

Централното командване на американските въоръжени сили (CENTCOM), което отговаря за операциите в Близкия изток, съобщи в социалната мрежа "Екс", че операцията е приключила.

Американските сили са действали "при условията на самоотбрана и по нареждане на върховния главнокомандващ", се посочва в официалното изявление.

Според Вашингтон са били поразени множество обекти на територията на Иран, включително инсталации за военно наблюдение, комуникационни системи и елементи от иранската противовъздушна отбрана.

По данни на CENTCOM ударите са започнали в 17:15 часа източно американско време, което съответства на 00:15 часа българско време.

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

  • Тръмп: Скоро ще спрем бомбардировките

Малко след началото на операцията американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия "Фокс нюз", че САЩ възнамеряват скоро да прекратят въздушните удари срещу Иран.

"Скоро ще спрем бомбардировките", заяви американският държавен глава, като уточни, че си запазва възможността да нареди нови удари, ако ситуацията го наложи.

Тръмп посочи, че американски изтребители продължават да действат в иранското въздушно пространство и допълни, че Израел не участва в настоящата операция.

Американският лидер направи и още едно изненадващо твърдение – че е разговарял директно с ирански представители и че те са го помолили да прекрати бомбардировките.

Близкият изток на ръба: Нова размяна на удари между САЩ и Иран

  • Техеран отрече контактите

Тези думи бяха незабавно опровергани от иранските власти.

Ирански държавни медии, позовавайки се на високопоставен представител на режима, съобщиха, че не е имало никакви контакти между Тръмп и ирански представители след последните американски атаки.

"Неверните твърдения на Тръмп, че ирански представители са се свързали с него, са прикритие, за да избегне война с Иран", заяви иранският представител.

Разминаването в позициите на двете страни допълнително засилва неяснотата около евентуални дипломатически усилия за деескалация.

Нова ескалация: САЩ удариха цели в Иран, Техеран заплаши с ответен отговор

  • Иран отвърна с удари по американски бази

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е предприел ответни действия срещу американски военни обекти в региона.

Според изявлението в рамките на две вълни от операции са били атакувани 18 важни цели на американската армия.

Сред тях са базите "Али ал-Салем" и "Ахмад ал-Джабер" в Кувейт, както и военновъздушната база "Шейх Иса" в Бахрейн.

По-рано ирански медии съобщиха и за атака срещу щаба на Петия американски флот, базиран в Бахрейн.

Към момента няма официална информация от американска страна за мащаба на щетите или за евентуални жертви.

  • Ормузкият проток – новата точка на напрежение

В отговор на американските удари висшето командване на иранските въоръжени сили обяви и затварянето на Ормузкия проток за всички плавателни съдове.

Решението предизвика тревога на международните пазари, тъй като през тесния морски коридор преминава значителна част от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Впоследствие американските въоръжени сили съобщиха, че въпреки иранските предупреждения търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток.

Остава неясно доколко Техеран е способен да наложи пълна блокада на стратегическия воден път и дали няма да последват нови морски инциденти.

САЩ и Иран си размениха удари в региона на Персийския залив

  • Светът следи с тревога

Настоящата криза поставя Близкия изток пред риск от мащабна регионална война. Пряк сблъсък между САЩ и Иран би могъл да въвлече и други държави от региона, да предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари и да има отражение върху световната икономика.

Макар Доналд Тръмп да сигнализира готовност за прекратяване на американските удари, ответните действия на Техеран показват, че напрежението остава изключително високо. Засега няма признаци за незабавна деескалация, а международната общност следи с нарастващо безпокойство развитието на събитията, които могат да променят баланса на силите в един от най-взривоопасните региони в света.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Божидар Захариев    
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