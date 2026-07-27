Иран: САЩ не участват в преговорите за Ормузкия проток, движението остава блокирано

И ран категорично отрече Съединените щати да участват в преговорите с Оман за бъдещето на Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ.

Иран и Оман обсъждат бъдещето на Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че разговорите се водят единствено между Техеран и Маскат и нямат никаква връзка с Вашингтон.

„Тези разговори са двустранен въпрос между Иран и Оман и продължават. Те не са свързани със Съединените щати“, подчерта Багаеи по време на редовен брифинг.

Той допълни, че към момента Ормузкият проток остава затворен за свободно корабоплаване.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Иран спря шест кораба

На този фон иранската държавна телевизия съобщи, че военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция са спрели шест плавателни съда, след като те са направили опит да преминат по маршрут, който не е одобрен от иранските власти.

Според информацията, след отправени предупреждения и предупредителни изстрели корабите са били принудени да променят курса си и да се съобразят с разпорежданията на иранските военноморски сили.

Иранските власти не уточняват под чий флаг са плавали корабите и какъв товар са превозвали.

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Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него ежедневно преминава приблизително една пета от световната търговия с петрол, както и значителни количества втечнен природен газ, основно от Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Кувейт и Ирак.

Заради стратегическото си значение всяко ограничаване на корабоплаването в района оказва незабавно влияние върху международните енергийни пазари, транспортните разходи и цените на суровия петрол.

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Ескалацията между Иран и САЩ

След възобновяването на военните действия между Иран и САЩ на 7 юли Техеран отново блокира движението през Ормузкия проток, определяйки мярката като част от отбранителните си действия.

Иранските власти обявиха, че занапред корабите ще могат да преминават само по предварително одобрени маршрути, разположени в близост до иранското крайбрежие. Освен това Техеран въведе такси за преминаване през протока – ход, който предизвика остра реакция от страна на редица западни държави и международни корабоплавателни компании.

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Продължава дипломатическата активност

Оман традиционно играе ролята на посредник между Иран и западните държави и неведнъж е бил домакин на чувствителни дипломатически контакти. Въпреки това Техеран категорично отхвърля твърденията, че настоящите разговори за Ормузкия проток се водят с участието на Вашингтон.

Засега не е ясно кога ограниченията за корабоплаването могат да бъдат отменени, а несигурността около един от най-важните морски коридори в света продължава да поддържа напрежението на международните пазари.