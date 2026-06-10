Нова ескалация: САЩ удариха цели в Иран, Техеран заплаши с ответен отговор

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Н апрежението между САЩ и Иран отново се изостри, след като американските въоръжени сили нанесоха нови удари по цели на иранска територия. Атаките бяха извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп в отговор на свалянето на американски военен вертолет край бреговете на Оман.

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че ударите са започнали в 17:00 часа вашингтонско време и представляват „пропорционален отговор на неоправданата иранска агресия“.

Според американски официален представител военният вертолет „Апачи“ се е разбил след сблъсък с ирански дрон. Двамата членове на екипажа са били спасени от морски дрон и са в стабилно състояние.

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

По информация на новинарския портал „Аксиос“, цитиращ американски представител, американските сили са атакували ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни съоръжения в района на стратегически важния Ормузки проток.

Ирански медии съобщиха за експлозии в източната провинция Хормозган. Агенция „Фарс“ информира, че са били чути взривове в района на Сирик, както и на остров Харг и в близост до пристанищния град Бандар Абас.

Техеран реагира остро на американските действия и отправи предупреждение за ответни мерки.

„Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор“, написа в социалната мрежа X иранският външен министър Абас Арагчи.

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

„Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност. В историята на Персийския залив има много глави за трагичната съдба на нахлуващите чужденци“, добави той.

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран носи отговорност за свалянето на американския военен вертолет и обеща решителен отговор.

Според иранските държавни медии към момента американските атаки вече са прекратени. Въпреки това последните събития поставят под въпрос крехкото примирие между Вашингтон и Техеран и засилват опасенията от нова ескалация на напрежението в Близкия изток.