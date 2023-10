Нова океанска аномалия става все по-мощна

Н ова океанска аномалия става все по-мощна, свързвайки се с циркулацията на глобалното време със събитието Ел Ниньо преди зимата 2023/2024 г., съобщи Meteo Balkans .

Силната океанска аномалия се нарича дипол на Индийския океан или IOD. Това е дисбаланс в моделите на налягане и вятър в Индийския океан, но има много широко влияние, тъй като е свързано с глобалната циркулация на времето. Особено в комбинация с мащабното събитие Ел Ниньо.

Океанските аномалии винаги се наблюдават отблизо, особено когато наближаваме зимата. Това обикновено се дължи на тяхното известно влияние върху моделите на атмосферно движение и налягане.

Въпреки че привидно е в друга част на света, той също има глобален обхват, но може би не по най-директния начин. Както ще видите, атмосферата е постоянно в движение и глобалното време е просто една голяма система.

Застудяване и сняг: Каква е причината за необичайнте температури в България

Диполна марка на Индийския океан

Диполната аномалия в Индийския океан (IOD) се среща в Индийския океан и се състои от два полюса, откъдето идва и името „дипол“. Източната част на тази аномалия се намира около Индонезия, а западната част покрива западната част на Индийския океан.

Последният седмичен анализ сочи, че сме в силна положителна фаза на IOD. Последното събитие от 2023 г. всъщност е най-силната положителна фаза от 2019 г. насам и втората най-силна през последните 25 години.

В положителна фаза въздухът се понижава в източния район и се покачва в западния район. Това създава широкомащабна атмосферна циркулация, увеличавайки значението на IOD до много по-голям мащаб, отколкото просто регионален.

"Ел Ниньо" и "Ла Ниня": Какво представляват природните феномени

Последни данни от анализ за окена

Последният анализ на океана показва температурна разлика между източните и западните райони на Индийския океан. Така че се наблюдават по-студени аномалии на изток, но в западните части виждаме по-топли аномалии. Това съответства на положителен модел на IOD. Очаква се силна положителна IOD фаза да достигне своя връх през късната есен, като атмосферните смущения се очаква да продължат през зимата на 2023/2024 г.

Разглеждайки канадската сезонна прогноза CanSIPS, можем да видим прогнозата за температурата на океана за късна есен. Отново можем да проследим топли аномалии на запад и студени аномалии на изток. Това е силен положителен IOD модел.

The https://t.co/VDPx6GPjEP winter forecast was first alluded to at the end of last winter. We used the idea of bounceback el nino developing by migrating into the enso 3.4 regions for mid winter. The result gave us a 500 mb pattern like this( from April): UKMET now sees it pic.twitter.com/93gds0wczW