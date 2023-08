Разкриха кога ще се "развилнее" Ел Ниньо

А встралийската метеорологична служба заяви, че температурите на морската повърхност в тропическия Тих океан се покачват и метеорологичният феномен Ел Ниньо, който обикновено е съпроводен с по-горещо и по-сухо време, вероятно ще се развие между септември и ноември, съобщи Ройтерс.

Феноменът Ел Ниньо се свързва с екстремни явления - от горски пожари до тропически циклони и продължителни суши.

Световната метеорологична организация съобщи миналия месец, че този метеорологичен модел се появява в тропическия Тихи океан за първи път от седем години. Австралийската метеорологична служба обаче все още не е потвърдила това. Тя издаде предупреждение за феномена Ел Ниньо, като каза, че в хода на историята той действително се е появявал след такива предупреждения в около 70% от случаите.

