Глобалното затопляне причинява гореща вълна в Южна Америка със смъртоносни последици

Г лобалното затопляне в резултат на човешката дейност е основната причина за горещата вълна, обхванала Южна Америка през по-голямата част от август и септември и повишила температурите с 1,4 до 4,3 градуса Целзий, съобщават Ройтерс и АФП, позовавайки се на ново изследване.

Температурите надвишиха 40 градуса Целзий в в големи части на Бразилия, Парагвай, Боливия и Аржентина в края на зимата. Горещините продължиха и през пролетта в Южното полукълбо.

Според изследването на Уърлд Уедър Атрибюшън (World Weather Attribution), в което са участвали университетски изследователи и метеорологични служби от Бразилия, Нидерландия, САЩ и Великобритания, климатичните промени са направили подобни екстремни горещини "100 пъти по-вероятни".

В Сао Пауло, Бразилия, са регистрирани най-малко четири смъртни случая, свързани с горещините, но определянето на истинския брой на жертвите вероятно ще отнеме месеци.

Топлинната вълна е била благоприятна и за горските пожари в региони с голямо биоразнообразие като Амазония.

Тази година е на път да се превърне в най-горещата в света, регистрирана някога, казаха миналата седмица от Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз.

Летните горещини, регистрирани в Северното полукълбо, включително в САЩ, Европа и Китай, ще имат основен принос за този рекорд.

Експерти, които не са участвали в настоящото изследване, отбелязват, че още по-поразително е, че в Южна Америка подобни екстремни температури са отчетени през зимата.

Настъпването на явлението Ел Ниньо тази година също е допринесло за повишаването на температурите, но то се явява незначителен фактор в сравнение с климатичните промени, се посочва още в изследването.

