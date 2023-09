Идва зимата на Ел Ниньо: Какво означава това, коментират синоптици в САЩ

Т ази зима ще бъде първата, в която ще се усетят последиците от явлението, което оказва значително влияние върху климата през най-студените месеци от годината.

Ел Ниньо е една от трите фази на южната осцилация Ел Ниньо (термин за природно събитие, което се случва в Тихия океан-бел.ред.), която проследява промените в температурата на водата в екваториалния Тихи океан, които могат да имат вълнообразен ефект върху метеорологичните модели по целия свят. Фазата Ел Ниньо настъпва, когато тези океански температури са по-високи от нормалните за продължителен период от време.

