Учените алармират: Те ще понесат огромната тежест на климатичните промени

У чените редовно ни предупреждават, че Земята ще се промени по невъобразим начин. Близо 50% от хората на възраст между 15-84 години вече са станали свидетели на значителни климатични промени, сочат данни от скорошно изследване.

Виждайки какво ни очаква, учените, занимаващи се с климата, се опитват да ни покажат как негативните промени в околната среда ще се засилят.

Според експерти днешните младежи ще понесат огромната тежест вследствие на климатичните промени през следващите години.

И все пак по целия свят хората вече са свидетели на екстремни и смъртоносни метеорологични явления, причинени от повишаването на температурите.

С колко климатични промени са се сблъскали хората през живота си?

Това е въпрос, на който Андрю Кинг, климатолог, изучаващ екстремните явления в университета в Мелбърн, Австралия, и неговите колеги се опитват да отговорят в ново проучване.

В местни температурни записи те търсят ясен сигнал за предизвикано от човека изменение на климата.

Както показват предишни изследвания, сигналите за предизвикано от човека затопляне са се появили първо в тропиците.

Кинг и колегите му искат да допълнят тези анализи, като изследват преживяванията на хората, свързани с местните температурни промени до 2021 г., пише Science Alert.

"Важно е да разберем как хората преживяват климатичните промени на местно ниво, за да сме наясно, кой е най-засегнат от тях", казва Андрю Кинг.

Експертите уточняват, че са изследвали количествено единствено местното затопляне, а не въздействието на продължителните горещини, повишаването на морското равнище, бурите, сушите и горските пожари - въпреки че това може да бъде във фокуса на бъдещата работа, допълва Кинг.

"Това е първият анализ, който се опитва да оцени появата на локални сигнали за изменение на климата, които се усещат от населението - млади и стари, богати и бедни", посочват Кинг и колегите му.

Местните годишни температури са се променили много, посочва ученият и пояснява, че анализът е установил, че почти половината от хората на възраст между 15-84 годишни изпитват "непознат" климат, който е значително по-различен от този, когато са се родили.

Близо 90% от анкетираните са преживели температурни промени, които описват като "необичаен" климат.

Що се отнася до възрастовите групи, анализът установил, че хората на средна възраст между 40 и 60 години, особено тези, които живеят около екватора, са усетили най-много изменението на метеорологичните модели.

По-възрастните хора разказват, че в ранните години от живота им, не са усещали значителни промени в климата, докато при по-младите усещането за затопляне варира значително в зависимост от мястото, което обитават.

Макар че някои от нас живеят на тази планета по-дълго от други, целта на проучването е да се покаже колко бързо се променя климатът на Земята. Знаем обаче, че можем да стабилизираме климата, ако намалим емисиите, категорични са учените.

"Необходимо е да се предприемат съществени действия по отношение на климата", заключават изследователите.