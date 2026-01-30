Нова мощна зимна буря връхлита САЩ

„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

САЩ се готвят за нова зимна буря, предаде Франс прес. Според метеоролозите обилни снеговалежи ще има в южните части на атлантическото крайбрежие, по-специално в щатите Вирджиния, Северна и Южна Каролина. Те ще започнат от петък.

В допълнение ще има и силен вятър.

Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида.

Прогнозите бяха оповестени броени дни, след като част от страната беше връхлетяна от мощна зимна буря, предизвикала значително нарушаване на транспортния трафик и прекъснала електричеството на много места. Бурята причини и смъртта на над 100 души в страната.

Около 250 000 потребители все още няма ток в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана, според специализирания сайт "PowerOutage". А някои улици във Вашингтон все още не са разчистени от снега.