Германия стартира "Европа на две скорости"

М инистри от шестте водещи икономики в ЕС, включително Германия и Франция, обещаха да бъдат двигател на европейския прогрес, докато се говориха за това как да се придвижат проекти, застояли в сложния процес на вземане на решения в Брюксел във време на геополитически катаклизми, предава "Ройтерс".

Видеоконференцията, включваща още министрите на финансите и икономиката от Полша, Испания, Италия и Нидерландия, последва подигравките на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за времето, необходимо на 27-членния Европейски съюз да взема решения.

Големите в ЕС: Единството не е еднаквост

"Като шестте най-големи икономики в Европа, ние сега искаме да бъдем двигателите", каза германският министър на финансите Ларс Клингбайл след видеоконференцията.

"Ние даваме импулс, други могат да се присъединят. Важното е да се укрепи нашата конкурентоспособност и отбранителните ни способности", добави той.

Идеята за създаване на т. нар. "Европа на две скорости" позволяваща на големите страни в ЕС да осъществяват проекти без необходимост от съгласие от всички 27 членки, не е нова. Подобен подход вече се прилага към към ключови проекти, включително еврото.

Сега обаче Европа се сблъсква с нарастваща глобална несигурност, бавен икономически растеж и дълбоки политически различия.

По време на разговора в сряда не бяха взети конкретни решения, но участниците се споразумяха за фокусиране върху обсъждания съюз на капиталовите пазари, засилване на международната роля на еврото, включително с независима европейска платежна система, координиране на инвестициите в отбраната и осигуряване на достъп до редкоземни метали чрез координирани покупки, резерви за извънредни ситуации и търговски партньорства по целия свят.

Италия иска Европейски съюз "на две скорости"

"С оглед на глобалната несигурност, ние поставяме по-голям акцент върху европейския суверенитет", каза Клингбайл.

По-рано през седмицата той спомена създаването на "Европа на две скорости", но не използва тази фраза в изявлението си в сряда.

Източник от ЕС коментира пред "Ройтерс", че това ще бъде неформална група, която ще се свиква, когато е необходимо. Друг успокои, че това няма да бъде клуб с ексклузивни членове.

Франция от години настоява за напредък в по-малки групи по политики, вариращи от предпазни мерки за внос на стомана до ядрена енергия, които остават блокирани на по-широко ниво на ЕС. И няколко от поканените във видеоконференцията се съгласиха с този подход.

"Европейската икономика трябва да се ускори. Промените се случват твърде бавно", каза пред "Ройтерс" полският министър на финансите Анджей Домански.