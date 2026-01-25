Свят

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

Обновена преди 39 минути / 25 януари 2026, 07:37
Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)
С илна зимна буря в САЩ остави без електроснабдяване повече от 250 000 домакинства, като по-голямата част от тях се намират в щатите Луизиана, Мисисипи, Тенеси, Тексас и Ню Мексико, предадоха Ройтерс и ДПА.

"Наистина в момента десетки хиляди хора в най-силно засегнатите южни щати нямат електроснабдяване, но екипите ни работят, за да го възстановят колкото се може по-бързо", каза американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум.

Бурята заплашва да парализира днес и през следващата седмица източните щати с обилни снеговалежи, суграшица и леден дъжд, съобщиха метеоролозите.

Повече от 9400 полета, насрочени за днес, бяха отменени, а вчера отменените полети бяха над 4000.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече бурите "исторически" и одобри обявяването на извънредно положение в щатите Северна и Южна Каролина, Вирджиния, Тенеси, Джорджия, Мериленд, Арканзас, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Индиана и Западна Вирджиния.

"Продължаваме да следим ситуацията отблизо и да поддържаме връзка с властите във всички щати по време на бурята. Пазете се и стойте на топло", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Националната метеорологична служба на САЩ предупреди за необичайно широкообхватна и продължителна зимна буря, която се очаква да причини обилно натрупване на сняг и лед в югоизточната част на страната, където може да има "опустошителни или катастрофални последици на определени места".

