Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

М ощната зимна буря, която обхвана голяма част от САЩ през уикенда, е свързана с най-малко 30 смъртни случая, предаде The Guardian. Смъртните случаи са регистрирани от Тексас до Нова Англия, докато много части на страната се бориха с обилен сняг, лед и опасен студ.

В Тексас властите във Фриско съобщиха, че 16-годишен младеж е загинал при инцидент с шейна, докато в района на Остин е открит човек, починал от хипотермия. Властите в Луизиана са регистрирали три смъртни случая, свързани със зимната буря. В Мисисипи губернаторът на щата, Тейт Рийвс, съобщи за две жертви в резултат на бурята, в Арканзас 17-годишно момче загина при инцидент с шейна, а в Северна Каролина мъж беше намерен мъртъв на магистрала.

В Ню Йорк властите заявиха, че осем души са намерени мъртви на открито през уикенда. Съобщава се, че жена в Канзас също е починала от хипотермия и е била намерена покрита със сняг.

Служители в Масачузетс съобщиха, че жена е починала, след като е била ударена от снегорин, а властите в Тенеси са докладвали за три смъртни случая, свързани с времето.

Към понеделник сутринта, 26 януари, над 200 милиона души от Тексас до Нова Англия бяха под предупреждение за студено време, като синоптиците предупреждаваха, че лютият студ може да продължи през седмицата в много региони.

Националната метеорологична служба (NWS) съобщи в понеделник сутринта, че „мразовит въздух“ ще се разпространи в източните две трети от страната през следващите дни, като се очакват „широко разпространени минусови температури и рекорден студ“. Агенцията заяви, че опасните усещания за студ от вятър ще продължат и „значително по-ниски от нормалните температури може да се задържат до началото на февруари“.

Все още имаше над 670 000 прекъсвания на електрозахранването в страната в понеделник вечерта, според poweroutage.com. Повечето от тях бяха на юг, където пристъпите на леден дъжд причиниха скъсване на клони на дървета и електропроводи, причинявайки широко разпространени прекъсвания в северната част на Мисисипи и части от Тенеси.

Служители в части от Мисисипи описаха щетите, причинени от бурята, като „обширни“, казвайки, че са доведени допълнителни екипи за ускоряване на „премахването и разчистването на дървета“ и за подпомагане на „възстановяването чрез подмяна на стълбове и линии“.

Университетът на Мисисипи също съобщи, че е отменил занятията в кампуса в Оксфорд до неделя, 1 февруари, „поради продължаващите екстремни зимни метеорологични условия и продължаващите усилия за възстановяване“.

„В целия кампус, града и окръга има паднали дървета и електропроводи, прекъсвания на тока, падащ лед и опасни пътни условия“, заявиха от университета.

Пътуванията бяха силно нарушени през уикенда, като над 10 500 полета в САЩ бяха отменени в неделя. В понеделник близо 5000 американски полета бяха отменени, според уебсайта за проследяване на полети FlightAware.com.

Центърът за прогнози на NWS заяви в понеделник сутринта, че докато снегът продължава в части от Нова Англия в понеделник, снеговалежът е „приключил за останалата част от централните и източните Съединени щати“.

Предварителните данни за снеговалеж показват, че части от Масачузетс са регистрирали до 51 см сняг през уикенда.

Основни институции в Ню Йорк и Вашингтон в понеделник са затворени, включително Нюйоркската обществена библиотека, музеите Смитсониън и Националният зоопарк. Обществените училища в Ню Йорк също преминаха към дистанционно обучение в понеделник.

Офисът на NWS в района на Ню Йорк заяви на жителите в понеделник да очакват температурите да останат под нулата през цялата останала част от седмицата и потенциално до следващия понеделник.

Някои държавни училища в Масачузетс и Ню Хемпшир също бяха затворени в понеделник, като някои училища обявиха, че ще бъдат затворени и във вторник.

В понеделник следобед центърът за прогнози за времето на NWS също съобщи, че „потенциалът за друга значителна зимна буря, която да засегне източните Съединени щати през идния уикенд, се увеличава“, но добавиха, че „е твърде рано да се знаят подробностите“ и призоваха хората да следят актуалните прогнози през тази седмица.

Анди Бешиър, губернаторът на Кентъки, предупреди жителите там, че „опасно ниските температури ще продължат през цялата седмица, с екстремен спад, започващ утре сутрин“ и призова хората да останат на закрито.