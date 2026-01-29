Свят

Датският външен министър за Гренландия: Проведохме успешни разговори със САЩ, но заплахата остава

Ларс Льоке Расмусен заяви, че диалогът е понижил напрежението

29 януари 2026, 13:43
П ървоначалните разговори между Дания, САЩ и Гренландия относно бъдещето на арктическия остров "преминаха добре", но спорът не е приключил, заяви датският външен министър в четвъртък.

Ларс Льоке Расмусен и гренландската външна министърка Вивиан Моцфелдт се срещнаха на 14 януари във Вашингтон с вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио и се договориха да създадат "работна група", която да обсъжда Гренландия и сигурността в Арктика на фона на исканията на президента Доналд Тръмп да поеме самоуправляващата се датска територия.

"След това настъпи огромно изостряне на напрежението", каза Расмусен, очевидно имайки предвид заплахата на Тръмп да наложи мита върху няколко европейски държави, освен ако те не се съгласят да предадат Гренландия - заплаха, която той в крайна сметка оттегли, след като заяви, че е постигнат "рамков" план за сделка с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, чиито подробности не са публикувани.

"Нещата ескалираха, но сега сме отново на правилен път", каза Расмусен пред репортери в Съвета по външни работи в Брюксел. Първата среща на работната група в сряда "премина добре и се проведе в конструктивна атмосфера и тон".

"Днес съм малко по-оптимистично настроен, отколкото преди седмица", добави той, но предупреди, че спорът не е "разрешен" и се планират нови разговори.

Заплахите на Тръмп да поеме Гренландия разклатиха Европа и разкъсаха трансатлантическите отношения, което доведе до призиви от страна на европейските лидери ЕС да стане по-единен и независим, за да гарантира собствената си сигурност.

Франция и Германия дори призоваха ЕС да проучи възможността за използване на "търговска базука", преди Тръмп да се оттегли.

Расмусен отдаде оттеглянето на Тръмп от търговската война на "много силен европейски сигнал за солидарност" по въпроса с Гренландия.

"Става ясно, че цената за поемането по този път е била твърде висока", каза той.

Източник: Politico    
Гренландия Арктическа сигурност Международни отношения Дания САЩ Доналд Тръмп Европейски съюз Дипломация Напрежение Работна група
