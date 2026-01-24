Свят

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Хиляди започнаха да се презапасяват с храна, вода и стоки от първа необходимост

24 януари 2026, 16:02
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана
Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници

Временният президент на Венецуела обяви, че са освободени 626 затворници
НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг

НАТО планира да увеличи значително оръжията и боеприпасите по източния си фланг
САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет

САЩ: Европа все още е важна, но не е приоритет
Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени
Приключи първият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

Приключи първият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ
Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

16 американски щата обявиха извънредно положение заради огромна зимна буря. Хиляди започнаха да се презапасяват с храна, вода и стоки от първа необходимост. Щандовете в супермаркетите бяха опразнени от консерви, сухо мляко и тоалетна хартия. Масово се купуват електрически генератори и печки на твърдо гориво, съобщава NOVA.

170 милиона американци живеят в зоната от Далас до Бостън, която ще бъде засегната. Очакват се снежни преспи, заледявания, спиране на тока рекордно ниски температури и много други проблеми. Хиляди полети ще бъдат отменени, не се препоръчва и пътуването с автомобил. Преминаването на бурята ще продължи през целия уикенд. В някои щати чак до вторник.

Зимна буря Извънредно положение САЩ Презапасяване Стоки от първа необходимост Спиране на тока Снежни преспи Отменени полети Ниски температури Природно бедствие
Последвайте ни
Обрат по случая

Обрат по случая "Кроношпан": Съдът спря решението за прекратяване на дейността

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)

Силни снеговалежи в Афганистан: 61 жертви и стотици ранени за три дни

Силни снеговалежи в Афганистан: 61 жертви и стотици ранени за три дни

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Глухи ли са белите котки със сини очи?

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 10 часа
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 4 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 9 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Началници на отбраната от 34 страни ще обсъждат сигурността на Западното полукълбо през февруари

Началници на отбраната от 34 страни ще обсъждат сигурността на Западното полукълбо през февруари

Свят Преди 37 минути

Домакин на 11 февруари ще бъде председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили Дан Кейн

Русия обяви завземането на Старица в Харковска област

Русия обяви завземането на Старица в Харковска област

Свят Преди 49 минути

Руските войски са извършили също така масиран удар през изтеклата нощ срещу украински бази за изстрелване на дронове с голям обсег и енергийни съоръжения

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Свят Преди 1 час

Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка

Турски съд осъди кмета на Есенюрт Ахмет Йозер за тероризъм

Турски съд осъди кмета на Есенюрт Ахмет Йозер за тероризъм

Свят Преди 2 часа

Прокуратурата обвини Йозер в членство в Кюрдската работническа партия (ПКК) – забранена организация, определяна като терористична от Турция и западните ѝ съюзници

Голям пожар в Старозагорско: Горяха къщи и склад за дърва (СНИМКИ)

Голям пожар в Старозагорско: Горяха къщи и склад за дърва (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

България Преди 2 часа

Той все още не е водил разговори за листи, заяви Антон Кутев

Подправките и дресингът: Просто за вкус или скрит инструмент за здраве?

Подправките и дресингът: Просто за вкус или скрит инструмент за здраве?

Любопитно Преди 3 часа

Черният пипер, ценен от хилядолетия, не само придава вкус, но и увеличава количеството хранителни вещества, които тялото ни усвоява

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Свят Преди 3 часа

17-годишният се опитал да вземе паднала електронна цигара от релсите

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

България Преди 4 часа

Червената планета някога е била поразително... синя

Червената планета някога е била поразително... синя

Любопитно Преди 5 часа

Учените са изчислили „морското ниво“ по време на най-влажния период, известен в историята на Марс

Арестуваха 23-годишна бургазлийка с голямо количество наркотици в Слънчев бряг

Арестуваха 23-годишна бургазлийка с голямо количество наркотици в Слънчев бряг

България Преди 5 часа

В апаратамента ѝ са намерени метамфетамин, кокаин, марихуана и екстази

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

България Преди 5 часа

По случая е задържан мъж в нестабилно психическо състояние

Земетресение край Благоевград

Земетресение край Благоевград

България Преди 5 часа

Епицентърът му е бил на 30 км от Разлог

Таро хороскоп за 2026 според месеца ви на раждане

Таро хороскоп за 2026 според месеца ви на раждане

Любопитно Преди 6 часа

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Омайни вкусове и капризни гости в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 6 часа

Не пропускайте кулинарното риалити всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

България Преди 6 часа

Оказва се, че вече е имало и напрежение между част от местните жители и новодошлите

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

10 годежа, 8 брака и един 29-каратов диамант: Любовният живот на Елизабет Тейлър

Edna.bg

3 навика, които ни изтощават ежедневно, без да ги осъзнаваме

Edna.bg

Ман Сити поведе рано на Уулвърхемптън

Gong.bg

Разкриха как Моуриньо ритнал маса в съблекалнята на Челси

Gong.bg

Даниел Смилов: Йотова няма да води политика, различна от тази на Радев

Nova.bg

Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)

Nova.bg