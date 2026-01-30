Най-обсъжданите филми в TikTok

Свят

30 януари 2026, 08:13
TikTok все по-често популяризира филми, които са били до голяма степен пренебрегнати при първоначалното си излизане. Алгоритъмът на социалната медия следва тенденции, а в някои случаи и ги създава - като това да гледаме филми на повече от 10 години с нов поглед. Потребителите активно обсъждат скрити значения, смущаващи атмосфери и краища, които не предлагат ясни отговори, предаде RBC-Ukraine.

Ето селекция от такива филми, които си заслужава да преоткриете:

Свързаност (Coherence, 2013)

Нискобюджетен научнофантастичен трилър за обикновена вечеря между приятели, прекъсната от рядко астрономическо събитие. Събитията бързо излизат извън контрол, а героите се сблъскват с множество версии на реалността. В TikTok филмът е широко анализиран заради сложната си наративна структура и детайли, които стават очевидни само при повторни гледания.

Хижата (The Lodge, 2019)

Мрачен психологически трилър за две деца, които прекарват зимата с новата си мащеха в изолирана къща. Филмът постепенно изгражда напрежение, смесвайки семейна драма с теми за загуба и психологическо насилие. В TikTok често е описван като емоционално тежък, а зрителите препоръчват да го гледате без предварителни спойлери.

Поканата (The Invitation, 2015)

Историята на мъж, който присъства на вечеря в къщата на бившата си съпруга и постепенно започва да забелязва странни събития. Филмът поддържа напрежението високо до самия край, карайки зрителите да се съмняват в мотивите на всеки герой. В TikTok потребителите често обсъждат момента, когато става ясно, че опасността е реална.

Кам (Cam, 2018)

Трилър за уебкам модел, чиято онлайн самоличност е завзета от цифров двойник. Филмът изследва темите за самовъзприятието и контрола в дигиталната епоха. В TikTok често се цитира като изпреварил времето си и странно резониращ със съвременните страхове.

Къща в мрака (The Night House, 2020)

След самоубийството на съпруга си, жена продължава да живее в дома им и постепенно разкрива ужасяващи тайни от миналото. Филмът съчетава елементи на психологически хорър с драма за загуба. В TikTok зрителите обръщат специално внимание на визуалните детайли, скрити в кадъра.

Свята Мод (Saint Maud, 2019)

Психологически хорър за млада жена, която намира утеха в религиозния фанатизъм. Филмът постепенно размива границата между вяра и психично заболяване. В TikTok финалът е широко обсъждан, като много зрители го наричат един от най-мощните финали в жанра.

Убийството на двама влюбени (The Killing of Two Lovers, 2020)

Драма за мъж, който се бори с раздяла и не може да се откъсне от миналото. Филмът впечатлява с честността и сдържаното си разказване. В TikTok често е описван като болезнено откровен.

Наблюдател (Watcher, 2022)

Психологически трилър за жена, която се премества в друга страна и е убедена, че постоянно е наблюдавана. Филмът поддържа напрежението на тънката граница между реалността и параноята. В TikTok зрителите често спорят дали заплахата е реална.

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

