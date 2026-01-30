Любопитно

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

От почти век този ден е обявен и за празник на висшите православни богословски школи

30 януари 2026, 08:18
Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"
Източник: iStock

Н а 30 януари се чества заедно паметта на тримата велики светители - Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст, "трите най-велики светила на трислънчевото Божество", както ги възпява църковната песен.

Тези образцови епископи, големи богослови и плодовити писатели имат свои празници през този месец - на 1, 25 и 27 януари. Но след спорове в ХI век кой от тримата е по-велик, се стигнало до решението за установяване на допълнително съвместно празнуване на 30 януари на паметта на тримата.

А от почти век този ден е обявен и за празник на висшите православни богословски школи.

Големите празници през януари
10 снимки
сурвачка
празник имен ден
зверино йордановден
вино

Свети цар Петър бил син на цар Симеон Велики и внук на покръстителя на българския народ свети цар Борис-Михаил.

Цар Петър управлявал България мъдро и миролюбиво. По свое желание отишъл в непристъпната тогава Рила планина, за да се срещне със свети Йоан Рилски. Но преподобният отшелник отказал срещата, върнал и богатите дарове на царя, защото те щели повече да послужат на други от поданиците му. Когато през 968 г. киевският княз Светослав завзел българските земи чак до столицата Преслав, цар Петър получил удар, отказал се от престола и отишъл в манастир, където починал на 30 януари 970 г. Заради праведния му живот скоро след това започнали да го почитат като светец, както свидетелстват писмени извори от ХIII век.

Паметта за преподобния Сергий Къпиновски се е запазила в манастирите около Търново, но за него няма сведения кога точно е живял.

Самият Къпиновски манастир (край село Къпиново, Великотърновско) е основан през ХIII век, по времето на цар Константин Тих Асен. Според църковното предание преподобният Сергий бил първият игумен на тази обител и просиял в святост.

Паметта на пострадалия днес мъченик Димитър Сливенски се отбелязва на 29 януари.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
цар Петър Български Сергий Къпиновски празник 30 януари църква почит
Последвайте ни
Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Катастрофата с две жертви край Ловеч: Обявиха за международно издирване шофьора на камиона

Голям празник е! Почитаме

Голям празник е! Почитаме "трите най-велики светила на трислънчевото Божество"

"Софийска вода" за Люси Иларионов: Има неплатени сметки и издаден изпълнителен лист

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Ще удари ли Тръмп Иран? Пентагонът обяви пълна готовност

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
S значи Super, обновеният флагман на Mercedes открива нови пътища към лукса

S значи Super, обновеният флагман на Mercedes открива нови пътища към лукса

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 4 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 4 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 4 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 20-и пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 17 минути

Сред предложенията фигурира пълна забрана на морските услуги

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

Противоепидемичните мерки в Бургас отпадат, учениците се връщат в клас

България Преди 42 минути

До решението се стигна, след като официалните данни за броя на заболелите показват спад

Нова силна зимна буря връхлита САЩ

Нова силна зимна буря връхлита САЩ

Свят Преди 2 часа

Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида

Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

Решаващ последен ден на консултации при президента Илияна Йотова

България Преди 2 часа

На „Дондуков” 1 отиват представителите на Сметната палата

,

Лично отмъщение: Служители масово подават фалшиви сигнали срещу работодатели

България Преди 2 часа

Работниците имат право да подават сигнали за нарушения, посочва социалният министър

Мощният ИИ: Как човечеството да оцелее и да управлява новата ера на изкуствения интелект

Мощният ИИ: Как човечеството да оцелее и да управлява новата ера на изкуствения интелект

Свят Преди 2 часа

Дарио Амодей, CEO на Anthropic, предупреждава за бързото развитие на мощен ИИ и обсъжда как човечеството може да се подготви за рисковете и възможностите, като се избягват паника и преувеличения и се действа прагматично и целенасочено

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Защо огнището на вируса Нипа в Индия тревожи света?

Свят Преди 2 часа

​Вирусът се предава от животни към хора, чрез контакт или чрез консумация на заразена храна

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Жълт код за валежи и застудяване в петък

Свят Преди 2 часа

Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Мъж опита да освободи Луиджи Манджоне

Свят Преди 9 часа

Той се представил за агент на ФБР

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Китай: САЩ не могат да ни спрат

Свят Преди 10 часа

Дзян Бин: Фактите доказаха, че всеки опит за сдържане или блокиране на Китай е обречен на провал

Вода блокира два пътя в община Ивайловград

Вода блокира два пътя в община Ивайловград

България Преди 11 часа

Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Обвиниха мъжа, напръскал конгресмен в Минеаполис

Свят Преди 11 часа

Течността, с която е напръскана Илхан Омар е разтвор от вода и ябълков оцет

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

Зафиров: Няма да участвам в следващия парламент

България Преди 12 часа

Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Свят Преди 12 часа

Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради "рекордните студове" в Украйна

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Петролът скочи, пазарите се готвят за война в Иран

Свят Преди 13 часа

Причината са заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп

„Карлайл“ обеща да запази работните места след сделката с „Лукойл“

„Карлайл“ обеща да запази работните места след сделката с „Лукойл“

Свят Преди 13 часа

От руската компания съобщиха, че продължават преговорите и с други потенциални купувачи

Всичко от днес

От мрежата

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg
1

Как се променя зимата в България

sinoptik.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg

Елегантност, талант и характер: Димитър Бербатов на 45

Edna.bg

Дневен хороскоп за 30 януари, петък

Edna.bg

"Българска армия" стана първият стадион с изцяло покрити трибуни в София (видео)

Gong.bg

Крадци атакуваха имението на звездна двойка

Gong.bg

Температури от минус 12 до 23 градуса през февруари

Nova.bg

„Рафах” – последният изход от Газа

Nova.bg