След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

Част от италианския град Нишеми виси опасно на ръба на скала, след като масивно свлачище, предизвикано от циклона Хари, отвори гигантска пропаст, погълнала сгради и заплашваща да изтрие историческия център на града

29 януари 2026, 11:54
Ч аст от италианския град Нишеми виси опасно на ръба на скала, след като масивно свлачище, предизвикано от циклона Хари, отвори гигантска пропаст, погълнала сгради и заплашваща да изтрие историческия център на града, предаде The New York Times

Свлачището в град Нишеми се случи в неделя, 25 януари, предизвикано отчасти от интензивния дъжд от циклона Хари – една от най-опустошителните бури в Средиземноморието през десетилетия. В сряда, 28 януари, дъждът продължи да вали и хълмът все още се срутваше, увеличавайки опасността за сградите и инфраструктурата близо до ръба.

Повече от 1500 души бяха евакуирани от квартали по протежение на пропастта, която се простираше на около 4 километра. Къщи и жилищни сгради висяха опасно на ръба, а въздушни кадри показаха подземни тръби и кабели, висящи от оголени основи. Сребристосив седан беше частично окачен над бездната.

„Ние сме във филм, в хорър филм, все още всичко виси във въздуха“, каза Стефания Ди Джовани, която живее на километър от ръба. Тя заяви, че не знае кога ще може да се върне в ресторанта, който притежава в историческия център на Нишеми.

Нишеми е един от най-тежко засегнатите градове от циклона Хари, който донесе силни дъждове и наводнения в Сицилия и южното крайбрежие на Италия. Министър-председателят на Италия, Джорджа Мелони, която посети Нишеми в сряда, нарече ситуацията там „особено сложна“ и заяви, че е „решена да предостави незабавни отговори.“

Нейното правителство обяви извънредно положение в Сицилия, Сардиния и Калабрия, всички райони, засегнати от циклона, и отдели 100 милиона евро за справяне с бедствието.

Фабио Чичилияно, ръководител на Националната служба за гражданска защита на Италия, заяви, че срутващият се склон в Нишеми пречи на аварийните работници да се доближат до мястото на инцидента. Той каза, че е трудно да се изчисли степента на щетите или да се каже кога, ако изобщо, хората биха могли да се върнат в застрашените си домове.

„В момента е много трудно да си представим бъдещето“ на града и околностите, каза той по телефона, след като облетя района с хеликоптер.

„Единственото, което можем да направим сега, е да чакаме“, каза той.

Части от историческия център на Нишеми и близките бизнеси са в риск, заявиха властите. Бар „Фрида Руфтоп“ на стария градски площад предлага гледка към крайбрежния град Гела и океана отвъд, което е било негова привлекателна черта, откакто е отворил врати през 2020 г., но сега е на линията на разлома, каза Гаетано Паризи, чието семейство притежава заведението.

„Построихме тази мечта преди пет години, но в момента не знаем дали тази мечта ще продължи да съществува“, каза Паризи по телефона.

Луиджи Вироне, лекар в местната болница, израснал в Нишеми, притежава една от най-старите къщи в града. Построена през 1693 г., тя сега е пъб, в терасовидна част от историческия център с барокови къщи, за които мнозина се опасяват, че няма да оцелеят при бедствието.

Д-р Вироне каза, че се е опитал да посети района в неделя, веднага след свлачището, и е намерил поразен квартал, тъй като хората са били принудени да се евакуират. „Невярващи и изгубени лица, очи, пълни със сълзи, уплашени деца, носещи ценни вещи“, написа той в съобщение. „Други дори не са имали време да си вземат дрехи за на следващия ден.“

Той каза, че се е чувствал „безпомощен, разочарован и малък в сравнение със силата на природата“.

Циклонът Хари е бил безпрецедентен, поне според човешката памет, каза Джулио Бети, климатолог и метеоролог от Националния съвет за научни изследвания, позовавайки се на интензивността на бурята, която е обхванала обширна територия.

Нишеми, град с около 25 000 жители, построен на наклонено плато, има вековна история на свлачища и може да се наложи да преосмисли начина си на строителство, каза Джузепе Колура, геолог от Сицилианското италианско дружество по екологична геология. Същият район, засегнат от свлачището, е бил ударен от такова през 1997 г., което е засегнало няколко сгради, налагайки тяхното събаряне, каза той.

„Имаше висока вероятност тези събития, накратко, да се повтарят с течение на времето в тези райони“, каза Колура. Нишеми беше ударен от свлачище по-рано този месец, съобщиха италианските власти; Колура каза, че това, което последва в неделя, е „втора стъпка“, част от същото геологическо развитие.

Отец Джузепе Кафа, свещеник в Нишеми, каза, че седмицата се е чувствала апокалиптична, като много жители се чудят как ще възстановят или планират живота си. Някои се страхуват да не бъдат изолирани седмици или месеци, докато държавата ремонтира пътищата. С някои училища, затворени поради щети, много родители се чудят къде децата им ще завършат годината.

Въпреки че по-голямата част от Нишеми не е пряко застрашена от бедствието, застрашеният исторически център, най-старият квартал на града, е неговото сърце, каза отец Кафа.

„Сякаш губехме корените си“, каза той.

Източник: The New York Times    
Свлачище Нишеми Сицилия Циклон Хари Природно бедствие Евакуация Разрушени сгради Исторически център Извънредно положение Италия
