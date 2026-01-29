След свлачището в Сицилия град виси на ръба: "Ние сме в хорър филм“

Ч аст от италианския град Нишеми виси опасно на ръба на скала, след като масивно свлачище, предизвикано от циклона Хари, отвори гигантска пропаст, погълнала сгради и заплашваща да изтрие историческия център на града, предаде The New York Times.

Свлачището в град Нишеми се случи в неделя, 25 януари, предизвикано отчасти от интензивния дъжд от циклона Хари – една от най-опустошителните бури в Средиземноморието през десетилетия. В сряда, 28 януари, дъждът продължи да вали и хълмът все още се срутваше, увеличавайки опасността за сградите и инфраструктурата близо до ръба.

Повече от 1500 души бяха евакуирани от квартали по протежение на пропастта, която се простираше на около 4 километра. Къщи и жилищни сгради висяха опасно на ръба, а въздушни кадри показаха подземни тръби и кабели, висящи от оголени основи. Сребристосив седан беше частично окачен над бездната.

Niscemi, Sicily, has been subject to incredible, kilometer-long landslides for several days.





„Ние сме във филм, в хорър филм, все още всичко виси във въздуха“, каза Стефания Ди Джовани, която живее на километър от ръба. Тя заяви, че не знае кога ще може да се върне в ресторанта, който притежава в историческия център на Нишеми.

Нишеми е един от най-тежко засегнатите градове от циклона Хари, който донесе силни дъждове и наводнения в Сицилия и южното крайбрежие на Италия. Министър-председателят на Италия, Джорджа Мелони, която посети Нишеми в сряда, нарече ситуацията там „особено сложна“ и заяви, че е „решена да предостави незабавни отговори.“

Нейното правителство обяви извънредно положение в Сицилия, Сардиния и Калабрия, всички райони, засегнати от циклона, и отдели 100 милиона евро за справяне с бедствието.

Фабио Чичилияно, ръководител на Националната служба за гражданска защита на Италия, заяви, че срутващият се склон в Нишеми пречи на аварийните работници да се доближат до мястото на инцидента. Той каза, че е трудно да се изчисли степента на щетите или да се каже кога, ако изобщо, хората биха могли да се върнат в застрашените си домове.

„В момента е много трудно да си представим бъдещето“ на града и околностите, каза той по телефона, след като облетя района с хеликоптер.

Aerial view of the enormous landslide in Niscemi, on the Italian island of Sicily, where collapses continue and more than 1,060 people have been displaced.





„Единственото, което можем да направим сега, е да чакаме“, каза той.

Части от историческия център на Нишеми и близките бизнеси са в риск, заявиха властите. Бар „Фрида Руфтоп“ на стария градски площад предлага гледка към крайбрежния град Гела и океана отвъд, което е било негова привлекателна черта, откакто е отворил врати през 2020 г., но сега е на линията на разлома, каза Гаетано Паризи, чието семейство притежава заведението.

„Построихме тази мечта преди пет години, но в момента не знаем дали тази мечта ще продължи да съществува“, каза Паризи по телефона.

Луиджи Вироне, лекар в местната болница, израснал в Нишеми, притежава една от най-старите къщи в града. Построена през 1693 г., тя сега е пъб, в терасовидна част от историческия център с барокови къщи, за които мнозина се опасяват, че няма да оцелеят при бедствието.

Д-р Вироне каза, че се е опитал да посети района в неделя, веднага след свлачището, и е намерил поразен квартал, тъй като хората са били принудени да се евакуират. „Невярващи и изгубени лица, очи, пълни със сълзи, уплашени деца, носещи ценни вещи“, написа той в съобщение. „Други дори не са имали време да си вземат дрехи за на следващия ден.“

Той каза, че се е чувствал „безпомощен, разочарован и малък в сравнение със силата на природата“.

❗️⚠️🇮🇹 - A massive landslide is devastating parts of the town of Niscemi in central Sicily, Italy.









Циклонът Хари е бил безпрецедентен, поне според човешката памет, каза Джулио Бети, климатолог и метеоролог от Националния съвет за научни изследвания, позовавайки се на интензивността на бурята, която е обхванала обширна територия.

Нишеми, град с около 25 000 жители, построен на наклонено плато, има вековна история на свлачища и може да се наложи да преосмисли начина си на строителство, каза Джузепе Колура, геолог от Сицилианското италианско дружество по екологична геология. Същият район, засегнат от свлачището, е бил ударен от такова през 1997 г., което е засегнало няколко сгради, налагайки тяхното събаряне, каза той.

„Имаше висока вероятност тези събития, накратко, да се повтарят с течение на времето в тези райони“, каза Колура. Нишеми беше ударен от свлачище по-рано този месец, съобщиха италианските власти; Колура каза, че това, което последва в неделя, е „втора стъпка“, част от същото геологическо развитие.

Отец Джузепе Кафа, свещеник в Нишеми, каза, че седмицата се е чувствала апокалиптична, като много жители се чудят как ще възстановят или планират живота си. Някои се страхуват да не бъдат изолирани седмици или месеци, докато държавата ремонтира пътищата. С някои училища, затворени поради щети, много родители се чудят къде децата им ще завършат годината.

Въпреки че по-голямата част от Нишеми не е пряко застрашена от бедствието, застрашеният исторически център, най-старият квартал на града, е неговото сърце, каза отец Кафа.

„Сякаш губехме корените си“, каза той.