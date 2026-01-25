Свят

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в няколко щата

25 януари 2026, 19:35
Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени
Източник: БТА/АР

П овече от 800 000 души в САЩ, включително в щата Ню Мексико в западната част на страната, останаха без електричество, а над 10 000 полета бяха отменени днес преди огромната зимна буря, която заплашва да парализира източните щати с обилни снеговалежи, предаде Ройтерс.

Синоптиците прогнозираха, че сняг, суграшица, леден дъжд и опасно ниски температури ще обхванат източните две трети от страната днес и през седмицата.

Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп вчера одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в Южна Каролина, Вирджиния, Тенеси, Джорджия, Северна Каролина, Мериленд, Арканзас, Кентъки, Луизиана, Мисисипи, Индиана и Западна Вирджиния.

Зимна буря парализира САЩ
12 снимки
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ
зимна буря САЩ

„Ще продължим да наблюдаваме и да поддържаме връзка с всички щати, които се намират на пътя на тази буря. Пазете се и се топлете“, написа Тръмп в публикация в платформата „Трут Соушъл“.

Седемнайсет щата и окръг Колумбия са обявили извънредно положение заради лошото време, съобщи Министерството на вътрешната сигурност.

Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум вчера предупреди американците да вземат предпазни мерки. „Ще бъде много, много студено“, каза Ноум. „Затова призоваваме всички да се запасят с гориво и храна, за да преодолеем това заедно“, добави тя.

Броят на прекъсванията на електроснабдяването продължава да нараства. Към 10:18 ч. местно време днес (17:18 ч. българско време) са били отчетени повече от 800 000 потребители в САЩ без ток, според специалиризираният уебсайт PowerOutage.us, като най-малко 300 000 от тях са в Тенеси и над 100 000 в Мисисипи, Тексас и Луизиана. 

Други засегнати щати са Кентъки, Джорджия, Северна Каролина и Алабама.

Източник: Елена Инджева/БТА    
зимна буря САЩ без електричество отменени полети извънредно положение снеговалежи ниски температури Доналд Тръмп метеорологична прогноза източни щати
Последвайте ни
НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

Германски полицай:

Германски полицай: "Криптокралицата" Ружа Игнатова може да е жива

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

pariteni.bg
Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Свят Преди 46 минути

Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

България Преди 1 час

Автобусът пътувал за турския град Измир

Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

Свят Преди 3 часа

От коментарите става ясно, че Мишо се е сражавал на страната на Киев в конфликта

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Свят Преди 3 часа

По данни на властите са задържани десетки участници в безредиците, а трима полицаи са били ранени

Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Свят Преди 3 часа

Пожарът, избухнал в ранните часове на 1 януари в бар, пълен с тийнейджъри, в швейцарския ски курорт Кран Монтана, отне живота на 40 души, сред които шестима италиански граждани, а над 100 бяха ранени

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус

СЗО: Причините на САЩ за оттегляне са погрешни – светът е по-малко сигурен

Свят Преди 3 часа

В изявление СЗО отговори за първи път подробно на обвиненията, отправени от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като САЩ официално се оттеглиха от организацията по-рано тази седмица

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

България Преди 4 часа

На терен се работи с фокус върху вътрешноквартални улици и тези с масов градски транспорт

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Свят Преди 4 часа

Междувременно Кремъл съобщи, че руските въоръжени сили внимателно следят плановете на САЩ за създаване на противоракетен отбранителен щит "Златен купол"

Президентът на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси

Египетският президент предупреждава за огромна мигрантска вълна към Европа от Газа

Свят Преди 4 часа

Египет определя като "червена линия” разселването на палестинци от земите им, дори и под формата на временно преселване

Куба обяви военна готовност за възпиране на евентуална агресия от САЩ

Куба обяви военна готовност за възпиране на евентуална агресия от САЩ

Свят Преди 4 часа

Това заяви президентът на страната Мигел Диас-Канел

<p>Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва</p>

Патриарх Даниил: Истинската вяра се проявява чрез конкретни дела и саможертва, а не само чрез думи

България Преди 4 часа

Българският патриарх посрещна делегация от Гръцката православна църква в столичния храм „Св. Неделя“

Зеленски разговаря във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа

Зеленски разговаря във Вилнюс с литовския си колега Гитанас Науседа

Свят Преди 5 часа

На срещата бяха обсъдени съвместни проекти в областта на отбраната

Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ

Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ

Свят Преди 5 часа

Д-р Ким Уилямс, бивш президент на Американския колеж по кардиология, заявява, че "насърчаването на наситените мазнини и увеличаването на количеството протеини противоречи на цялата наука за храненето и кардиологията"

Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда

Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда

България Преди 5 часа

В Инфекциозна болница има достатъчно детски легла, около 1/3 са свободни, посочи той

Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите

Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите

България Преди 6 часа

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

България Преди 6 часа

Въпреки решение на съда в Бургас, екоинспекцията спря производството в предприятието заради замърсяване на въздуха

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

Какво се случва с мозъка ви, когато си лягате по едно и също време всяка вечер?

Edna.bg

Ема Бънтън на 50: Приятелството, което събра отново Spice Girls

Edna.bg

В Италия са убедени: Лацио изпрати оферта за талант на ЦСКА 1948

Gong.bg

Барселона си върна върха, Ямал с истински шедьовър

Gong.bg

Кога ще стане ясна датата за предсрочните избори

Nova.bg

Автобус с туристи се запали на ГКПП "Капъкуле"

Nova.bg