„Неприятна миризма“ може да бъде скрит признак на рак

29 януари 2026, 11:04
Какво може да се случи, ако САЩ нападнат Иран? Ето седем сценария

Рубио балансира по тънко въже в НАТО след хода на Тръмп с Гренландия

"Губим катастрофално": Шефът на киберсигурността на ЕС предупреждава, че защитата на Европа изостава
САЩ, Гренландия и Дания започнаха дипломатически преговори за намаляване на напрежението около Тръмп

Иран е „с пръст на спусъка“ след предупреждение от Доналд Тръмп

От минус 1° до 12°: Значителни валежи и гръмотевици в четвъртък

Кой е Антъни Казмирчак, нападнал конгресменката Илхан Омар със спринцовка

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

А ко забележите „неприятна миризма“, е добре да си запишете час при личния лекар възможно най-скоро. Предупреждението идва от здравни експерти, които казват, че това може да бъде признак за рак.

Въпреки че може да изглежда малко вероятно, не си струва да се игнорира и да се поема риск, тъй като колкото повече го пренебрегвате, толкова по-лошо може да стане и толкова повече може да се разпространи. Говорейки за симптома с миризмата, експертите от Mayo Clinic (водеща американска медицинска мрежа и изследователски център) казват, че „неприятната миризма“ може да показва рак на маточната шийка.

От решаващо значение е да се знае, че в началото „ракът на маточната шийка може да не предизвиква симптоми“. Но с напредването си той може да причини следните признаци и симптоми:

Вагинално кървене след полов акт, между менструациите или след менопауза.

Менструално кървене, което е по-обилно и трае по-дълго от обикновено.

Воднисто, кърваво вагинално течение, което може да бъде обилно и да има неприятна миризма.

Болка в таза или болка по време на полов акт.

Други признаци, за които трябва да внимавате, включват болка в долната част на гърба, между тазовите кости или в долната част на корема.

От NHS (Националната здравна служба на Обединеното кралство) предупреждават хората с хронични състояния, че макар да изпитват подобни симптоми ежедневно, все пак си струва да ги наблюдават. Организацията обяснява: „Ако имате друго състояние като фиброми или ендометриоза, може редовно да изпитвате такива симптоми. Може да откриете, че сте свикнали с тях. Но е важно да бъдете прегледани от личен лекар, ако симптомите ви се променят, влошат се или не се усещат нормално за вас.“

Какво представлява ракът на маточната шийка? Според NHS: „Ракът на маточната шийка е рак, който се открива навсякъде в шийката на матката. Той е най-често срещан при жени на възраст между 30 и 35 години, но може да се случи на всяка възраст.

Шийката на матката е отворът между влагалището и матката. Тя е част от репродуктивната система и понякога се нарича „шийка на утробата“.

Почти всички случаи на рак на маточната шийка са причинени от инфекция с определени видове човешки папиломавирус (HPV). Ракът на маточната шийка обикновено се развива много бавно. Колко сериозен е, зависи от това колко е голям, дали се е разпространил и от общото ви здравословно състояние.“

Намалете риска си

  • Редовни прегледи за ранно откриване на промени.
  • Имунизацията за защита срещу вируса, който често причинява рак, е от ключово значение, така че следете ваксинационния си статус.
  • Практикувайте безопасен секс.
  • Не пушете. Ако пушите, говорете със здравен специалист за начини, които да ви помогнат да се откажете.
  • Операцията често е първата линия на защита за физическо премахване на раковата тъкан.

Лекарствата за убиване на ракови клетки могат да бъдат друг вариант. Използването на високоенергийни лъчи за унищожаване на ракови клетки, известно още като лъчетерапия, също може да помогне. Освен това, интегрирането на лъчелечение с ниски дози химиотерапия може да повиши ефективността.

Кой е по-вероятно да се разболее от рак на маточната шийка Ракът на маточната шийка е най-често срещан при жени на възраст между 30 и 35 години, но може да се случи на всяка възраст. Всеки, който има маточна шийка, може да се разболее. Не можете да получите рак на маточната шийка, ако сте имали операция за отстраняване на матката и шийката на матката (тотална хистеректомия).

Може също така да е по-вероятно да получите рак на маточната шийка, ако:

  • имате отслабена имунна система, например ако имате ХИВ или СПИН
  • родили сте няколко деца или сте имали деца в ранна възраст (под 17 години)
  • майка ви е приемала хормоналното лекарство диетилстилбестрол (DES), докато е била бременна с вас – вашият лекар може да обсъди тези рискове с вас
  • имали сте рак на влагалището, вулвата, бъбреците или пикочния мехур в миналото
  • пушите
  • приемали сте противозачатъчни хапчета повече от 5 години – това само леко увеличава риска, а за много хора ползите от приема им превишават рисковете

Два вида рак Плоскоклетъчен карцином: Този тип рак на маточната шийка започва в тънки, плоски клетки, наречени плоскоклетъчни клетки. Те покриват външната част на шийката на матката. Повечето ракови заболявания на маточната шийка са плоскоклетъчни карциноми. Аденокарцином: Този тип започва в колонните жлезисти клетки, които покриват цервикалния канал.

Експертите от Mayo Clinic отбелязват: „Понякога и двата вида клетки участват в рака на маточната шийка. Много рядко ракът се появява в други клетки на шийката на матката.“ Помнете и винаги си записвайте час при лекар или друг здравен специалист, ако имате симптоми, които ви тревожат.

Източник: Mirror    
