Свят

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Тръмп: На него е имало двама пилоти, и двамата са в безопасност

9 юни 2026, 20:08
Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим
Източник: iStock/GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни са го информирали, че Иран е свалил армейски хеликоптер "Апачи", който е паднал край бреговете на Оман, добавяйки, че САЩ "трябва по необходимост да отговорят на тази атака", предава Си Ен Ен.

"Току-що бях информиран от нашата велика армия, че снощи иранците са свалили един от нашите високотехнологични хеликоптери "Апачи", докато e патрулирал над Ормузкия проток. На него е имало двама пилоти, и двамата са в безопасност и не са ранени. Въпреки това, Съединените щати трябва по необходимост да отговорят на тази атака", заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Мохамад Багер Галибаф, председателят на иранския парламент, предупреди САЩ да не нарушават примирието и заплаши с ескалация, ако дипломатическите усилия се провалят.

"Предпочитаме езика на дипломацията, но говорим други езици много по-свободно. Нарушете ангажиментите си и ще преминем към това, с което говорим най-добре", обяви Галибаф в X, минути преди съобщението на Тръмп.

Двама американски служители заявиха, че хеликоптерът е бил свален от ирански дрон. Отделен източник, запознат с инцидента, съобщи, че дронът е бил модел "Шахед". Двамата членове на екипажа на хеликоптера са били спасени от морски дрон, съобщиха американските военни, цитирани от Си Ен Ен.

Това е нова ескалация на напрежението в Близкия изток. Вчера Израел и Иран си размениха ракетни удари след израелска атака срещу ливанската столица Бейрут, но под натиск от Тръмп обявиха временно прекратяване на огъня.

По-рано днес цените на петрола се понижиха с около 5 процента до под 90 долара за барел, след като американският президент заяви, че мирно споразумение с Иран може да е близо. 

САЩ свалиха два ирански дрона над Ормузкия проток

Днес обаче израелските военни предприеха нови атаки срещу ливанския град Тир и издадоха заповед за евакуация на историческия християнски квартал. Иран предупреди Израел да не продължава офанзивата си в Ливан.

Ормузкият проток е стратегически важен морски пролив, разположен в Близкия изток, който свързва Персийския залив на северозапад с Оманския залив и Арабско море на югоизток. Той е един от най-важните морски пътища за световната икономика и енергийна сигурност, тъй като през него преминава значителна част от глобалния износ на суров петрол и втечнен природен газ.

Хеликоптер на американската армия се разби край Ормузкия проток

Географски протокът е дълъг около 150 километра, а най-тясната му част е широка едва 33 километра. Северният бряг на протока принадлежи на Иран, докато южният се контролира от Обединените арабски емирства и Оман чрез ексклава Мусандам. Въпреки сравнително ограничената си ширина, плавателният канал е разделен на два коридора за движение – по един за входящи и изходящи кораби, всеки с ширина от около 3 километра, което позволява преминаването на големи супертанкери.

Правният статут на протока се урежда от Конвенцията на ООН по морско право, която гарантира транзитно преминаване за корабите на всички държави, но след началото на войната срещу него от САЩ и Израел, Техеран претендира за контрол и налагане на такси над морския път, нещо което Вашингтон категорично отхвърля.

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