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Стрелба пред съда в Лас Вегас по време на делото за убийството на Тупак

Полицията в Лас Вегас реагира светкавично на сигнал за изстрели в близост до съдебната палата, минути след като семейството на Тупак Шакур напусна залата. Инцидентът съвпадна с втория ден от процеса срещу Дуейн „Кеф Д“ Дейвис

Стела Христова Стела Христова

19 август 2026, 11:34
Стрелба пред съда в Лас Вегас по време на делото за убийството на Тупак
Източник: Getty Images

П олицията в Лас Вегас реагира незабавно на съобщена стрелба във вторник, 18 август.

Съобщава се, че стрелба е избухнала навън около времето, когато семейството на Тупак Шакур е напуснало съдебната палата в Лас Вегас за обяд на втория ден от процеса за убийството срещу Дуейн „Кеф Д“ Дейвис, съобщава PEOPLE.

63-годишният Дейвис е обвинен в убийството на Шакур през 1996 г., което според прокурорите е извършено, за да се отмъсти за нападението над племенника на Дейвис - Орландо „Бейби Лейн“ Андерсън, от страна на антуража на Шакур няколко часа по-рано в MGM Grand след боксов мач на Майк Тайсън.

Ввъв вторник, 18 август, на съдебните заседатели беше показано видео от охранителните камери на казиното, където се вижда сблъсъкът. Камерата показва група хора, които бият и ритат някого на земята.

Видеото показва как Шакур и свитата му се движат бързо през претъпканата сграда в минутите след това, като някои мъже тичат, за да не изостанат. Записите показват как охраната и полицията пристигат на мястото и разговарят с Андерсън, който е облечен с фланелка с номер 13 на Маями Долфинс.

Няколко часа по-късно Шакур, возещ се в черно BMW с хип-хоп магната Марион „Суг“ Найт, е застрелян от някого в бял Кадилак, в който са се возели Дейвис, Андерсън и още двама мъже. Дейвис не е обвинен, че лично е дръпнал спусъка.

Дийн О'Кели, бивш полицай от Лас Вегас, свидетелства, че е открил няколко гилзи на улицата на местопрестъплението и си спомня, че е получил съобщения, че превозното средство на заподозрения е бял Кадилак с четирима чернокожи мъже вътре. Той заяви, че е проверил райони, които е посещавал често, докато е работил в полицейското звено за борба с бандите.

На съдебните заседатели бяха показани и графични снимки от аутопсията на Шакур, докато съдебен патолог подробно описа фаталните наранявания на рапъра и обширните усилия, които лекарите са положили, за да спасят живота му, след като беше прострелян преди близо 30 години.

След показанията заседанието беше прекъснато за обедна почивка. Сестрата на Тупак, Секийва „Сет“ Шакур, се спря пред съдебната палата на излизане, слагайки ръка на сърцето си, докато благодари за отразяването на случая.

„Благодаря ви много, че бяхте тук“, каза тя. „За това, че отразихте това. Благодаря ви.“

След това тя се приближи до своя и на Тупак брат, Мопреме Шакур, който кимна в знак на одобрение.

Мигове след като семейството замина с автомобил, шестима полицаи хукнаха по улицата, докато засилено присъствие на правоохранителните органи се спусна в центъра на Лас Вегас след съобщения за стрелба. На мястото пристигнаха още седем полицаи, единият от които носеше автоматично оръжие.

Няколко обаждания са получени в диспечерския отдел малко след 13:00 часа за изстрели, чути в търговски обект в близост до булевард „Казино Център“ и улица „Бонвил“, според полицейското управление на Лас Вегас.

Служителите, реагирали на сигналите, не са успели да открият жертва или да потвърдят местопрестъплението. „Доколкото знам, няма критично ранени, поне в момента“, каза източник от полицията. „Но е имало някакъв вид стрелба.“

Няколко полицейски коли са били забелязани и пред заведение близо до ъгъла на булевард „Казинo Център“ и авеню „Кларк“. Според местни медии диспечерите са съобщили на служителите на реда, че изстрелите най-вероятно са дошли от вътрешността на обекта.

Разследването продължава и все още няма други подробности. Действията на полицията не са попречили на протичането на съдебния процес.

Започна процесът срещу Дуейн Дейвис за убийството на Тупак
13 снимки
Дуейн Дейвис
Дуейн Дейвис
Дуейн Дейвис
Дуейн Дейвис

По-късно семейството на Тупак се върна в съдебната палата, за да изслуша показанията на Джеймс Макдоналд (61-годишен бивш сътрудник на Найт) и Реджи Райт-джуниър, който е бил ръководител на охраната на Death Row Records по време на фаталната стрелба. И двамата свидетелстваха за събитията около разстрела и за хората, свързани с музикалния лейбъл по това време.

Дейвис е обвинен в убийство със смъртоносно оръжие с намерението да насърчава, подпомага или помага на престъпна банда. Той пледира невинен. Очаква се процесът да продължи около месец, а списъкът със свидетели съдържа над 200 имена, сред които роднини на Найт и Шакур.

Редактор: Стела Христова
Тупак Шакур Процес за убийство Лас Вегас Стрелба Полиция Съдебна палата
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