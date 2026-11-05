Иранци подпалиха билборд с Тръмп и Нетаняху след изборния удар по републиканците

Огромен билборд с изображенията на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, американския президент Доналд Тръмп, израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс гори по време на организирана символична демонстрация срещу САЩ и Израел от привърженици на иранското правителство на площад „Ислямска революция“ в Техеран, 4 ноември 2026 г.

В Техеран беше подпален билборд с изображения на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху след изборната загуба на Републиканската партия.

Хиляди иранци протестираха пред бившето американско посолство, изгаряйки американски и израелски знамена.

Тръмп призна, че войната срещу Иран е допринесла за изборната загуба заради поскъпването на горивата.

TEHRAN ERUPTS : posters of Trump. Netanyahu,witkoff and Vince Go up in flames as tensions escalate following Trump's midterm defeat https://t.co/jY3Jm5UY23 — दिव्या (@Divya0190) November 5, 2026

Огромен билборд с изобразени на него американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху беше подпален снощи в Техеран след съкрушителната загуба на Републиканската партия на междинните избори, съобщава BTA World, позовавайки се на Франс прес.

Фотограф на АФП засне обхванат от огън голям билборд, на който са изобразени също вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и специалният пратеник на Стив Уиткоф.

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Докато билбордът гореше, иранците го снимаха с мобилните си телефони или си правеха селфита пред него.

Иранската държавна телевизия също излъчи кадри на горящия билборд и на голямо множество хора, които развяваха флагове пред него.

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Хиляди иранци се събраха вчера пред бившето американско посолство в Техеран, където бяха изгорени американски и израелски флагове и бяха издигнати обичайните лозунги: “Смърт на Америка”, “Смърт на Израел”.

Вчера Тръмп заяви, че “до голяма степен е вярно”, че войната, която предприе заедно с Израел срещу Иран, е довела до изборната му загуба и отбеляза специално въздействието ѝ върху цените на горивата.