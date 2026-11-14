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Нетаняху призова Айзенкот за правителство на националното единство в Израел

Сдаващият поста премиер призова за обединение със съперника си Гади Айзенкот и ротация на премиерския пост пред лицето на заплахата от Иран, като настоява за изключване на арабските партии от кабинета

14 ноември 2026, 22:05
Нетаняху призова Айзенкот за правителство на националното единство в Израел
Източник: Getty

С даващият поста израелски премиер Бенямин Нетаняху отново призова днес за сформиране на правителство на националното единство със своя съперник Гади Айзенкот, което според него е единственият начин да се „гарантира сигурността на Израел“ пред лицето на заплахата от Иран, която той обеща да елиминира „веднъж завинаги“, предаде Франс прес.

Срещата му в четвъртък с Айзенкот, натоварен със сформирането на следващото израелско правителство, „само засили убеждението му, че в момента е от съществено значение да се сформира правителство на националното единство“, заяви Нетаняху във видеообръщение. По думите му това правителство трябва да обедини всички партии, които признават „Израел като държавата на еврейския народ“, за да се справи с предизвикателствата в областта на сигурността, и по-конкретно Иран, чийто режим „няма да се поколебае да използва ядрено оръжие срещу еврейската държава“.

Подкрепен от 67 депутати след парламентарните избори на 27 октомври, Айзенкот разполага с 28 дни, които евентуално могат да бъдат удължени с 14 дни, за да сформира правителство след избори, при които не се очертава ясно мнозинство. Преговорите се очертават като трудни, особено по отношение на участието на израелските арабски партии, които разполагат с 19 места и биха могли да изиграят решаваща роля.

Правителството на националното единство, за което се застъпва Нетаняху, би обединило основните еврейски ционистки партии – от дясното до центъра, и би изключило израелските арабски формации, които той нарича „поддръжници на тероризма“ и които според него „няма да са в състояние да се справят с това огромно предизвикателство“, каквото представлява Иран. Подобно правителство би могло да се основава на ротация на премиерския пост, както вече е било практикувано в израелската политика в миналото, отбелязва АФП.

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
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