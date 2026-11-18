Х ватката на израелския премиер Бенямин Нетаняху върху властта претърпя критичен удар във вторник, след като парламентът гласува за избирането на нов председател, давайки на опозицията по-голям контрол върху законодателния дневен ред.

Кнесетът избра Матан Кахана от партията „Яшар“ на Гади Айзенкот за свой 26-и председател на мястото на Амир Охана от партията „Ликуд“ на Нетаняху. Кахана получи подкрепата на 66 депутати, съобщи говорителят на Кнесета.

Депутатите гласуваха поотделно за кандидатите, а не в пряк сблъсък помежду им. Кандидатът на „Ликуд“ и парламентарен секретар на коалицията Офир Кац получи подкрепата на 52 депутати при отделно гласуване, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Вотът бележи първия значим ход на блока, воден от Айзенкот, за задаване на нова посока в законодателния орган, откакто Нетаняху загуби мнозинството си в Кнесета на изборите на 27 октомври. Премиерът и неговата коалиция от десни и ултраортодоксални партии спечелиха едва 53 места в 120-местния парламент. Опозицията разполага с 67 места, включително 48, разпределени между четири еврейски партии, и рекордните 19 за две арабски партии: „Обединената листа“ и „Раам“.

Айзенкот, на когото по-рано този месец президентът Ицхак Херцог възложи задачата да състави следващото правителство, разполага с още до четири седмици и половина, за да смени Нетаняху, но пътят му към властта остава труден. Въпреки това неговият блок вече контролира пленарната зала на Кнесета, ключовите позиции и законодателния дневен ред и планира да ги използва, за да контролира и ограничава служебното правителство на Нетаняху, което остава на власт, докато не бъде сменено.

Във вторник Айзенкот заяви, че назначаването на Кахана е „правилен демократичен ход, който отразява абсолютното мнозинство, гласувало за промяна“.

Блокът на Айзенкот вече назначи временни председатели на ключови комисии в Кнесета, включително по финанси и отбрана, разширявайки надзора и контрола върху бюджета и стратегическите въпроси. Авигдор Либерман, лидер на опозиционната партия „Израел Бейтену“, който сега председателства Комисията по външни работи и отбрана, вече заяви, че ще извика всички ръководители на службите за сигурност за брифинги.

Един от основните законодателни приоритети на опозицията е да отмени съдебните реформи на отиващата си коалиция на Нетаняху, които предизвикаха безпрецедентни общонационални протести през 2023 г. Критиците на реформата заявиха, че тя отслабва демократичните институции на Израел и съдебния надзор над правителството.

Вече са създадени специални комисии за отмяна на законопроект, променил начина на избор на съдии, както и на законодателство, което ограничава и отслабва главния прокурор. Беше сформирана и отделна комисия за отмяна на реформата в медийната регулация, която разшири правителствения контрол върху комуникационния и новинарския сектор. Блокът на Айзенкот също така обеща да придвижи създаването на държавна анкетна комисия за провалите, довели до атаката, водена от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., която Нетаняху отказа да разследва.

Нетаняху и неговите съюзници се опитаха да блокират избора на Кахана и да го делегитимират като зависим от подкрепата на арабските партии, въпреки че самите те многократно са търсили подкрепа от арабски депутати в парламента. По време на гласуването членове на блока на Нетаняху крещяха „срам“ към всеки арабски депутат, гласувал в подкрепа на Кахана.

„Ликуд“ осъди резултата след вота, наричайки го „ниска точка в историята на Кнесета“, и заяви, че Кахана е бил избран с гласовете на онези, които партията нарече „поддръжници на терора“.

Пречки пред смяната на Нетаняху

Макар Айзенкот и неговите съюзници да поеха контрола над Кнесета, планът му да смени Нетаняху все още е изправен пред сериозни пречки. Айзенкот искаше да сформира така нареченото от него „правителство на националната извънредна ситуация“ – правителство на малцинството, съставено от четирите еврейски опозиционни партии, които заедно имат 48 места. Арабските партии щяха да останат извън коалицията, но да гарантират мнозинство в Кнесета, за да не падне правителството, в замяна на различни отстъпки.

Но други лидери в блока на Айзенкот дърпат в различни посоки. Либерман наложи вето върху всяко правителство, което разчита на подкрепата на арабските партии, и настоява за преговори с двете ултраортодоксални партии – „Шас“ и „Обединен юдаизъм на Тората“ (ОЮТ), които традиционно са съюзници на Нетаняху.

ОЮТ, ашкеназката ултраортодоксална партия, отказа да препоръча Нетаняху за премиер по време на следизборните консултации и отвори вратата за неформални разговори с блока на Айзенкот. Но тя не подкрепи Кахана при гласуването за председател на Кнесета, а вместо това подкрепи кандидата на „Ликуд“. Втората ултраортодоксална партия, „Шас“, остава лоялна на Нетаняху, което прави стратегията на Либерман несигурна.

Друга пречка е бившият премиер Нафтали Бенет, за когото се твърди, че предпочита преговори за правителство на единството с партията „Ликуд“ на Нетаняху пред съюз с арабските или ултраортодоксалните партии. Нетаняху обаче постави условие за всякакви преговори той да остане премиер, което Айзенкот отхвърли, пораждайки съмнения дали визията на Бенет може да успее.