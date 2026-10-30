Нетаняху срещу всички: Четири изхода от кризата в Израел

И зраел е изправен пред седмици, а възможно и месеци на политическа несигурност, след като окончателните резултати показват, че няма ясен победител в проведените избори.

Нито един от двата основни блока - единият, воден от дясноцентристкия „Ликуд“ на министър-председателя Бенямин Нетаняху, а другият, воден от центристката партия „Яшар“ на основния му съперник Гади Айзенкот - не е достигнал необходимото мнозинство от 61 места за съставяне на правителство в 120-местния парламент на Израел.

И така, как би могло да се състави ново правителство?

Определено това не изглежда лесно, тъй като дълбоко коренящите се политически и идеологически разделения правят всяка изглеждаща праволинейна коалиция почти невъзможна.

Все пак това е възможно, дори ако резултатът е крехък съюз, който да оцелее малко повече от година на власт. Ако партийните лидери не успеят да намерят решение в рамките на 12-те седмици, с които ще разполагат, израелците отново ще отидат до избирателните урни, пише Си Ен Ен (CNN).

Ето няколко възможни сценария, които биха могли да избегнат това.

Сценарий 1: Опозиционно правителство

На хартия най-сигурният път на опозицията да свали Нетаняху от власт е изграден върху еврейско-арабското сътрудничество. И точно това е най-голямата пречка пред него.

Двама от лидерите на десните партии в опозиционния блок, бившият министър-председател Нафтали Бенет и бившият министър на отбраната Авигдор Либерман, се противопоставят на каквото и да е правителство, което зависи от двете арабски партии в парламента („Общ списък“ и „Раам“), независимо дали като част от коалицията, или като външни поддръжници на правителство на малцинството. Двамата лидери втвърдиха позициите си след атаката, предвождана от Хамас на 7 октомври 2023 г.

Само едно правителство в историята на Израел е имало пълното участие на арабска партия. „Раам“ беше част от осемпартийна коалиция, която успя да свали Нетаняху през 2021 г., но тя се разпадна само след година на власт.

Дори без да съставят правителство, опозиционните партии пак биха могли да работят заедно и да използват парламентарното си мнозинство, за да сменят председателя на Кнесета, заедно с други ключови позиции, и по този начин да ограничат служебното правителство на Нетаняху, докато то продължава да е на власт. Шансовете за съставяне на коалиция, която да го замени като лидер на Израел обаче, остават изключително сложни и политически напрегнати.

Сценарий 2: Правителство на националното единство

Друга опция предвижда разпадането на двата блока в полза на правителство на единството. Партията „Ликуд“ на Нетаняху със сигурност би участвала, заедно с някои от настоящите му коалиционни партньори, както и, което е от решаващо значение, поне една партия от опозиционния блок.

В този случай се смята, че Нетаняху е готов да се раздели с крайнодесния си министър на националната сигурност Бен-Гвир, но не и с крайнодесния министър на финансите Бецалел Смотрич и ултраортодоксалните партии.

Айзенкот обаче категорично изключи възможността да управлява заедно с Нетаняху и от много израелци, които отчаяно искат да видят края на управлението на „Биби“, би се приело като предателство, ако той промени мнението си.

Сценарий 3: Правителство на блока на Нетаняху с отцепници

Друг сценарий би могъл да покаже как Нетаняху насърчава отцепвания от опозиционните партии или от отделни депутати.

Но и четиримата лидери на партии в опозиционния блок, Айзенкот, Бенет, Либерман и Яир Голан, заявиха, че няма да управляват с него. А тъй като на блока на Нетаняху не му достигат цели осем места, убеждаването на осем индивидуални отцепници поставя летвата изключително високо.

Сценарий 4: Нови избори

Докато всички тези възможности се обсъждат на заден план, израелският президент Ицхак Херцог ще проведе много публична серия от консултации с лидерите на партиите, които са влезли в парламента.

След като поиска тяхното мнение, той ще възложи на един от тези лидери задачата да се опита да състави правителство. Очаква се арабските партии да изразят подкрепата си за Айзенкот, така че лидерът на „Яшар“ може да бъде повикан първи.

Който и да получи мандата, ще разполага с 28 дни за изпълнение на задачата, с възможност за 14-дневно удължаване при необходимост. Ако всичко завърши без резултат, президентът ще поиска от втори лидер да направи опит. Той ще разполага само с 28 дни за постигане на споразумение.

След това мнозинството от членовете на Кнесета би могло да поиска от президента да възложи задачата на трети кандидат, който след това разполага с 14 дни за изграждане на коалиция.

Ако нито един от тези опити не доведе до пробив, ще има нови избори.

Човекът, който изглежда най-добре позициониран да управлява този график, е Нетаняху. Като служебен министър-председател той може да си позволи да чака: ако основният му съперник Айзенкот получи първия опит и се провали, мандатът най-вероятно ще премине у него. А ако и той се провали, политическата патова ситуация изглежда сигурно ще отведе Израел до нов кръг от избори като Нетаняху ще остане служебен премиер с месеци, докато не се състави друго правителство.

Повторните избори, които биха се провели най-рано през следващата пролет, са реална възможност, тъй като тези резултати изглеждат готови да върнат Израел в състояние на политическа парализа и до това, което би било седмите парламентарни избори за осем години.