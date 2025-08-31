Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Р уският президент Владимир Путин пристигна днес в северния китайския град Тянцзин за срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде Франс прес, като се позова на руски новинарски агенции.

Срещата на лидерите от ШОС започва днес, отбелязва ДПА. Днес започва и четиридневното посещение в Китай на Владимир Путин.

Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.

🇷🇺🇨🇳 President Putin arrives in Tianjin, China.



The President will be in China for 4days to attend the SCO 2025 Summit and commemorate China's victory over Japan in WWII (80th anniversary). pic.twitter.com/JsAzfvjeVC — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) August 31, 2025

Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.

Очаква се китайският президент Си Цзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления.

#WATCH | Russian President Vladimir Putin arrives in China at the start of a four-day visit. President Putin will first attend the two-day summit of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in the northern Chinese port city of Tianjin.



(Reuters via Ruptly for Russian Pool) pic.twitter.com/XX5zFVb64o — ANI (@ANI) August 31, 2025

Планирана е също съвместна декларация на лидерите от ШОС, които са поканени от Си на банкет.

Очаква се първият ден от срещата на ШОС да премине в индивидуални срещу между лидерите.

Сред участниците в срещата ще са още индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиан и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.