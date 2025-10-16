Свят

Ключови разговори за мир и сигурност в Европа между Украйна и САЩ

По време на срещата участниците обсъдиха и стъпки, които биха могли да накарат Русия да прекрати войната

16 октомври 2025, 09:21
У краинска делегация обсъди на среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио стъпки за прекратяване на войната в Украйна и въпросите на сигурността за цяла Европа, предаде Укринформ.

Ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак определи срещата като „ключова“.

„Много важен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който също изпълнява функциите на съветник по националната сигурност“, написа Ермак.

Заедно с министър-председателката Юлия Свириденко, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и посланичката на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, са били обсъдени подробностите около подготовката на срещата между президентите на Украйна и САЩ, насрочена за утре.

Обсъдени са били и вижданията за това как трябва да изглежда дългосрочната архитектура на сигурността – не само за Украйна, но и за цяла Европа.

„Ръководството на Съединените щати и лично президентът Доналд Тръмп направиха възможен мира в Близкия изток. Именно такава визия са нужни днес на света и на Украйна“, подчерта Ермак.

По време на срещата участниците обсъдиха и стъпки, които биха могли да накарат Русия да прекрати войната.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Украйна САЩ Марко Рубио Война в Украйна Сигурност Европа Мир Андрий Ермак Дипломация Преговори
