Ключови разговори за мир и сигурност в Европа между Украйна и САЩ

У краинска делегация обсъди на среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио стъпки за прекратяване на войната в Украйна и въпросите на сигурността за цяла Европа, предаде Укринформ.
Ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак определи срещата като „ключова“.
⚡️A strong Ukrainian army and a robust NATO led by European allies are critical to deterring russia, — US Defense Secretary Hagset at the “Ramstein” meeting.— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 15, 2025
“If this war does not end, if there is no short-term path to peace, the US together with our allies will take the… pic.twitter.com/yKO9rvofa3
„Много важен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който също изпълнява функциите на съветник по националната сигурност“, написа Ермак.
Заедно с министър-председателката Юлия Свириденко, секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и посланичката на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, са били обсъдени подробностите около подготовката на срещата между президентите на Украйна и САЩ, насрочена за утре.
Обсъдени са били и вижданията за това как трябва да изглежда дългосрочната архитектура на сигурността – не само за Украйна, но и за цяла Европа.
🇺🇸🇪🇺🇺🇦🪖 "Firepower, that's what is coming and we expect it is coming from NATO. EU will buy US weapons, transfer to Ukraine to get PEACE!🕊️" — U.S. Secretary of War Hegseth in Brussels at NATO defense ministers security meeting— Lord Bebo (@MyLordBebo) October 15, 2025
*does this even sound normal? pic.twitter.com/VIcJY0pqUy
„Ръководството на Съединените щати и лично президентът Доналд Тръмп направиха възможен мира в Близкия изток. Именно такава визия са нужни днес на света и на Украйна“, подчерта Ермак.
По време на срещата участниците обсъдиха и стъпки, които биха могли да накарат Русия да прекрати войната.