Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

16 октомври 2025, 18:15
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с Владимир Путин в Будапеща, столицата на Унгария, без да посочи точна дата, след телефонен разговор с руския си колега, като увери, че "е постигнат голям напредък".

"Току-що приключих телефонния си разговор с президента на Русия Владимир Путин и той беше много продуктивен. Президентът Путин поздрави мен и Съединените щати за Великото постижение на мира в Близкия изток, нещо, за което, каза той, се мечтае от векове. Наистина вярвам, че успехът в Близкия изток ще помогне в преговорите ни за постигане на край на войната между Русия и Украйна. Президентът Путин благодари на първата дама Мелания за нейната ангажираност с децата. Той беше много благодарен и каза, че това ще продължи разговорите. Прекарахме и много време в разговори за търговията между Русия и Съединените щати, когато войната с Украйна приключи. В края на разговора се съгласихме, че следващата седмица ще има среща на нашите съветници на високо ниво. Първоначалните срещи на Съединените щати ще бъдат водени от държавния секретар Марко Рубио, заедно с различни други хора, които ще бъдат определени. Мястото на срещата предстои да бъде определено. След това с президента Путин ще се срещнем на уговорено място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази "безславна" война между Русия и Украйна. С президента Зеленски ще се срещнем утре в Овалния кабинет, където ще обсъдим разговора ми с президента Путин и много други неща. Вярвам, че с днешния телефонен разговор беше постигнат голям напредък", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Американският президент Доналд Тръмп обяви по-рано днес, че е започнал "дълъг" телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин в навечерието на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, предаде АФП.

"В момента разговарям с президента Путин. Разговорът продължава, той е дълъг и аз, както и президентът Путин, ще докладваме за него в края", написа Доналд Тръмп в Трут сошъл.

Тръмп: Разочарован съм от Путин

"Може да поговоря с него, може да кажа: "Виж, ако тази война не се уреди, ще им изпратя "Томахоук". Може да кажа това", заяви преди това Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет.

"Томахоук" е невероятно оръжие, много офанзивно оръжие и, честно казано, Русия не се нуждае от това в момента", добави той.

Президентът на САЩ посочи, че украинците "искат да преминат в настъпление".

Зеленски ще се срещне с Тръмп утре, за да иска повече военна подкрепа.

По думите на Тръмп двамата ще обсъдят и доставките на крилати ракети с голям обсег от САЩ за Украйна.

Източник: БГНЕС, БТА, Габриела Големанска    
Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

