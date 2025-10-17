Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

Ключови разговори за мир и сигурност в Европа между Украйна и САЩ

Правителството на Франция оцеля и след двата вота на недоверие

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнат „голям напредък“ в телефонния си разговор с руския лидер Владимир Путин - изненадващо дипломатическо развитие, което може да проправи пътя към нова среща на върха в Будапеща и евентуално начало на мирни преговори за Украйна

След близо двучасов разговор между двамата президенти, Тръмп заяви, че „времето за мир е настъпило“, докато Москва предупреди Вашингтон, че евентуалната доставка на американски крилати ракети „Томахоук“ на Киев може да подкопае мирния процес и да доведе до „изключително опасна ескалация“.

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

Очаква се следващата седмица да се проведе среща на високопоставени съветници, ръководена от държавния секретар Марко Рубио, а след нея — лична среща между Тръмп и Путин в унгарската столица.

Новината предизвика вълна от международни реакции - от предпазлив оптимизъм до открити опасения за посоката на американската външна политика.

Тръмп определи разговора като „много продуктивен“ и заяви, че е постигнат „голям напредък“ с Путин;

Той каза, че среща на високопоставени съветници ще се проведе следващата седмица, като САЩ ще бъдат представлявани от държавния секретар Марко Рубио;

След това Тръмп ще се срещне с Путин в Будапеща, Унгария, „за да видим дали можем да сложим край на тази безславна война между Русия и Украйна“;

Говорителката на Тръмп Каролайн Левит каза пред репортери, че все още е възможно в бъдеще да се организира среща между Путин и Володимир Зеленски;

Междувременно Кремъл заяви, че Путин е предупредил Тръмп, че предоставянето на Украйна на крилати ракети „Томахоук“ ще навреди на отношенията между САЩ и Русия и на мирния процес;

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че доставката на тези ракети би била „изключително опасен ход“ и „изключително опасно изостряне на отношенията между Русия и САЩ“.

Тръмп определи разговора като „много продуктивен“ и заяви, че е постигнат „голям напредък“ с Путин.

Той каза, че среща на високопоставени съветници ще се проведе следващата седмица, като САЩ ще бъдат представлявани от държавния секретар Марко Рубио.

След това Тръмп ще се срещне с Путин в Будапеща, Унгария, „за да видим дали можем да сложим край на тази безславна война между Русия и Украйна“.

Говорителката на Тръмп Каролайн Левит заяви пред репортери, че все още е възможно в бъдеще да се организира среща между Путин и Володимир Зеленски.

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Междувременно Кремъл съобщи, че Путин е предупредил Тръмп, че предоставянето на Украйна на крилати ракети „Томахоук“ ще навреди на отношенията между САЩ и Русия и на мирния процес.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че доставката на тези ракети би била „изключително опасен ход“ и „изключително опасно изостряне на отношенията между Русия и САЩ“.

„Голямо постижение“ и разговор за Близкия изток

В публикация в Truth Social след края на разговора си с Владимир Путин Доналд Тръмп заяви, че диалогът им е бил „много продуктивен“ и че е постигнат „голям напредък“ с руския лидер.

Той каза, че Путин го е поздравил за „голямото постижение на мира в Близкия изток - нещо, за което, според него, се мечтае от векове“.

Тръмп посочи, че той и Путин са се споразумели следващата седмица да се проведе среща на високопоставени съветници, водена от страна на САЩ от държавния секретар Марко Рубио.

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна

„След това с президента Путин ще се срещнем на уговорено място - Будапеща, Унгария - за да видим дали можем да сложим край на тази безславна война между Русия и Украйна“, заяви Тръмп.

Той добави, че ще обсъди днешния разговор с Путин с Володимир Зеленски в Белия дом утре „и много други теми“.

Мелания и писмото до Путин

Тръмп сподели, че Путин е благодарил на съпругата му Мелания Тръмп за нейната „ангажираност с децата“, като е заявил, че е „много благодарен“ и е уверил, че тази инициатива ще продължи.

Мелания е написала писмо до Путин, което Тръмп му е връчил по време на срещата им в Аляска през август. В него тя е изразила загриженост относно изчезналите украински деца по време на войната.

Тръмп добави, че двамата лидери са обсъдили и бъдещите икономически отношения между САЩ и Русия след края на конфликта.

Тръмп говори с Путин в момента

Кремъл: "Томахоук" ще навредят на мира

Кремъл съобщи, че Владимир Путин е предупредил Доналд Тръмп по време на телефонния им разговор, че предоставянето на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна би навредило както на отношенията между САЩ и Русия, така и на мирния процес.

Руският президент е заявил още, че силите на Москва в момента имат „пълна стратегическа инициатива“ по фронтовата линия в Украйна, съобщи пред репортери помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.

По думите му, планираната нова среща на върха между двамата президенти ще бъде предшествана от телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров през следващите дни.

Разговорът, продължил малко под два часа и половина, се е състоял по инициатива на Русия.

Орбан: „Готови сме!“

Унгарският премиер Виктор Орбан приветства плановете на Доналд Тръмп и Владимир Путин да се срещнат в Будапеща. В публикация в X (бивш Twitter) той заяви, че това е „чудесна новина за миролюбивите хора по света“.

The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025

Унгарският премиер ще разговаря с Путин днес, докато тече подготовка за срещата с Тръмп

Унгарският премиер говори за срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин, която ще се проведе в Будапеща.

Виктор Орбан, дългогодишен съюзник на Тръмп, който също поддържа тесни връзки с Русия, заяви, че подготовката за срещата на върха е в ход и че ще разговаря с Путин по-късно днес.

Той добави, че ако има мирно споразумение, това ще доведе до нова фаза на икономическо развитие в Унгария и Европа.

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Среща със Зеленски и промяна в тона

Доналд Тръмп ще посрещне Володимир Зеленски в Белия дом този следобед за среща, на която Украйна се надява да получи повече военна подкрепа.

Това обаче идва след двучасовия разговор между Тръмп и Путин, в който Москва предупреди Вашингтон, че евентуалната доставка на ракети „Томахоук“ ще застраши мирния процес.

Докато президентът на САЩ в последните седмици изразяваше по-топъл тон към Украйна - дори намеквайки, че тя може да си върне изгубените територии - думите му след разговора с Путин породиха съмнения за готовността му да предостави ракетите.

„Какво мислите, че ще каже [Путин]: "Моля, продайте "Томахоук?", пошегува се Тръмп.

„Всъщност му казах: ‘Имате ли нещо против да дам няколко хиляди томахавки на вашите опоненти?’ Казах го просто така. Не му хареса идеята. Понякога трябва да си малко по-лек.“

Американският президент определи ракетите като „злобно оръжие“.

Зеленски, който вече е във Вашингтон преди днешните разговори, заяви, че реакцията на Путин показва отбранителна позиция на Москва:

„Вече виждаме, че Кремъл бърза да възобнови диалога веднага щом чуе за "Томахоук".“

Как Русия реагира на потенциалната доставка на „Томахоук“

Американските ракети „Томахоук“ с голям обсег се очертават като водеща тема в подготовката за предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Володимир Зеленски намекна, че Русия „бърза да възобнови диалога само след като чуе за "Томахоук"“ — коментар, свързан с очакваното решение на Вашингтон дали да даде на Киев достъп до тези ракети.

Руските представители реагираха остро през целия ден:

Кремъл подчерта, че Путин е предупредил Тръмп, че доставката ще навреди на отношенията между САЩ и Русия и на мирния процес;

Външният министър Сергей Лавров я нарече „изключително опасен ход“ и „опасно влошаване на отношенията“;

Руският посланик във Великобритания Андрей Келин заяви, че ракетите „няма да променят ситуацията на бойното поле“, но Москва „ще трябва да реагира много сериозно на тази ескалация и на участието на американските военни в изстрелването им“;

Бившият президент Дмитрий Медведев предупреди, че доставката на ракети на Украйна „може да завърши зле за всички — най-вече за самия Тръмп“.

Историята на телефонните разговори между Тръмп и Путин

Малко след изявлението си Доналд Тръмп обяви, че е провел „дълъг телефонен разговор“ с руския президент Владимир Путин, без да уточни кога е приключил.

Смята се, че двамата лидери не са разговаряли от телефонния разговор на 18 август, предшестван от набързо организираната им среща на върха в Аляска три дни по-рано.

Тръмп е провел няколко продължителни разговора с Путин, откакто се завърна в Белия дом през януари.

През февруари те разговаряха 90 минути за мира в Украйна, Близкия изток и енергетиката.

През март двучасов разговор доведе до съгласието на Путин да спре ударите по украински енергийни цели за 30 дни.

През юни обсъдиха засилващото се сътрудничество между посолствата на САЩ и Русия, както и иранския ядрен въпрос.

През юли Тръмп заяви, че „не е постигнал никакъв напредък“ след поредния разговор за Украйна.

„Много съм разочарован от разговора си с президента Путин; не мисля, че той иска да сложи край на конфликта“, каза той тогава пред репортери.