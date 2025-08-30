Свят

Путин: Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия

Путин нарече в интервюто китайския си колега Си Цзинпин истински лидер на голяма световна сила

30 август 2025, 08:24
Р усия и Китай съвместно се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия, които спъват социално-икономическото развитие на страните от БРИКС и на целия свят, заяви руският президент Владимир Путин в писмено интервю за китайската новинарска агенция Синхуа в наверечието на визитата си в Китай, предаде Ройтерс.

Двете страни ще продължат да работят за намаляването на взаимните търговски бариери и за установяването на справедлив, многополюсен международен ред, основан на държавите, които съставляват мнозинство на международната сцена, посочи още Путин.

"Активно  взаимодействаме с Китай в рамките на БРИКС с цел увеличаване на влиянието на организацията като един от основните механизми на международния ред", добави руският лидер.

Путин нарече в интервюто китайския си колега Си Цзинпин истински лидер на голяма световна сила, волеви ръководител, притежаващ стратегическо мислене и глобален кръгозор, който отделя особено внимание на националните интересите на страната си, посочва ТАСС.

Путин ще започне утре четиридневното си посещение в Китай, което Кремъл нарече "безпрецедентно". Руския лидер първо ще участва в двудневната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в северния китайски град Тянцин, а след това ще замине за Пекин, където ще проведе разговори със Си Цзинпин и ще присъства на грандиозен военен парад за отбелязване на края на Втората световна война и победата над Япония, посочва Ройтерс.

