Правителството на Франция оцеля и след двата вота на недоверие

Б роени дни, след като френското правителство на Себастиан Льокорню встъпи в длъжност, то бе изправено пред два вота на недоверие.

Първото искане, на крайнолявата "Непокорна Франция", се оказа неуспешно. Както и се очакваше, депутатите социалисти не го подкрепиха, благодарение на обещанието на премиера да спре оспорваната пенсионна реформа на президента Еманюел Макрон.

Внесеният от крайната левица вот на недоверие беше подкрепен от 271 депутати от общо 577. Това беше само с 18 по-малко от нужните 289 гласа, за да бъде свален кабинетът.

Вторият вот на недоверие, внесен от крайнодесния „Национален сбор“ на Марин Льо Пен, също беше отхвърлен с огромно мнозинство от депутатите. "За" гласуваха едва 144 членове на Националното събрание (долната камара на френския парламент).

Очакваше се, че Льокорню ще оцелее и при двата вота, след като той си осигури подкрепата на социалистите в парламента, като обяви, че се отлага с няколко години прилагането на полемичната пенсионна реформа, която предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.

Подкрепата, която получи днес Льокорню в парламента, обаче не означава край на френската политическа криза. Льокорню трябва да се справи с държавния дълг и дефицита на Франция, като това налага прилагането на непопулярни мерки за икономии. Всяко негово действие във фрагментирания парламент ще бъде следено внимателно и би могло да породи нова криза.

Правителството на Льокорню е шестото за втория президентски мандат на Еманюел Макрон и четвъртото, откакто миналото лято Макрон свика предсрочни избори, на втория тур на които победи обединената левица.

На този вот обаче крайната десницата постигна пробив и удвои представителството си в парламента, превръщайки се в най-голямата самостоятелна опозиционна партия там.

А междувременно както стана ясно от гласуването днес фронтът на обединената левица се разпадна в парламента.