Свят

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

Mузикантът е издъхнал след падане в дома си на 74-годишна възраст

17 октомври 2025, 06:47
Р ок легендата Ейс Фрели, първият китарист на групата Kiss и успешен соло изпълнител с хитове като "New York Groove", е починал на 74-годишна възраст.

Семейството на Фрели обяви смъртта му в изявление, публикувано в четвъртък, 16 октомври, пред списание PEOPLE. В него се посочва, че рок музикантът е издъхнал по-рано същия ден в Морристаун, Ню Джърси, след падане в дома си.

„Съкрушени сме и с разбити сърца. В последните му мигове имахме късмета да бъдем около него, да го обградим с любов, грижа, спокойни думи, мисли, молитви и добри намерения, докато напускаше този свят," гласи изявлението. „Ще пазим спомените за най-светлите му моменти, за смеха му, и ще празнуваме силата и добротата, които даряваше на другите. Загубата му е с епични измерения, непостижима за осмисляне. Като си спомняме за невероятните му постижения, знаем, че паметта за Ейс ще живее завинаги."

По-рано TMZ съобщи, че музикантът е бил поставен на животоподдържаща апаратура заради мозъчен кръвоизлив, причинен от падане преди няколко седмици.

На 25 септември Фрели сам разкри инцидента в публикация в Instagram, в която обясни, че трябва да отмени концерт в Ланкастър, Калифорния, планиран за следващия ден.

В изявлението той определи падането като „леко" и увери феновете, че се чувства добре, но не може да пътува по лекарска препоръка.

„Ейс очаква с нетърпение да продължи турнето си и да завърши работата по следващия си албум Origins Vol. 4," се казваше тогава.

Въпреки това, на 6 октомври Фрели обяви, че отменя всички останали дати от турнето си за 2025 г. поради „продължаващи здравословни проблеми".

Рок икона с междузвездна кариера

Роден като Пол Фрели в Бронкс, Ню Йорк, музикантът е известен със своята сценична персона „Spaceman" и характерния грим в Kiss, която съосновава през 1973 г. Той напуска групата през 1982 г., но остава една от най-разпознаваемите ѝ фигури.

Въпреки напрегнатите отношения с бившите си колеги Джийн Симънс и Пол Стенли, Фрели се завръща за кратко за обиколката по случай събирането на групата през 1996 г., а последното му участие с Kiss е по време на круиза Kiss Kruise през 2018 г.

„Винаги съм бил фаталист и вярвам в съдбата. Когато бях на 16, бях убеден, че ще стана рок звезда. Никой не можеше да ме разубеди," споделя той през 2018 г. в интервю за Musicians Institute, цитирано от Blabbermouth. „Попитаха ме какво би станало, ако Kiss се провали. Казах им: ‘Щях да стана известен с друга група.’ Нищо нямаше да ме спре."

Източник: iStock photos/Getty images

Напрежението между Симънс и Фрели се проточва с години. През 2019 г. Симънс заяви пред Guitar World, че Фрели и барабанистът Питър Крис били уволнени от Kiss три пъти, защото „не си вършели работата" и били „ненадеждни на сцената".

Фрели отговори, че никога не е бил уволнен, и нарече Симънс и Стенли „контролиращи, ненадеждни и твърде трудни за работа".

Въпреки това, през 2014 г. музикантът бе въведен в Залата на славата на рокендрола заедно с Kiss. Том Морело от Rage Against the Machine, който ги въведе, нарече Фрели своя „първи китарен идол".

Дори Симънс отдаде почит, казвайки, че „иконичното му свирене на китара е било имитирано, но никога не е било повторено от поколения музиканти по света."

Източник: iStock photos/Getty images

Солова слава и личен живот

След раздялата с Kiss, Фрели създава собствена група — Frehley’s Comet, която издава два албума, и започва успешна солова кариера. Дебютният му албум Ace Frehley от 1978 г. става платинен, а с изданието Space Invader от 2014 г. той става единственият член на Kiss, влязъл в Top 10 на класацията Billboard 200 с индивидуален проект.

Албумът съдържа класики като "Rip It Out" и кавъра на "New York Groove" - песен, която и до днес звучи на стадиона на New York Mets след всяка тяхна победа у дома на Citi Field.

В интервю от 2018 г. Фрели посочва "Deuce" като любимата си песен на Kiss, но казва, че любимият му албум е именно Ace Frehley, защото „е устоял на изпитанието на времето". Последният му албум, 10,000 Volts, излезе през 2024 г.

Фрели има дъщеря - Моник, от съпругата си Джанет, и често е споделял, че именно тя го е вдъхновила да спре да пие през 2006 г.

„Дъщеря ми ми се обади и каза: ‘Тате, не чувам добри неща за теб.’ Погледнах се в огледалото и си казах: ‘По дяволите, права е.’ Същата вечер се свързах със спонсора си, той ме заведе на среща на Анонимните алкохолици и оттогава не съм пил," спомня си музикантът.

Източник: iStock photos/Getty images

В интервю от 2024 г. за списание Anti Hero Фрели обобщи наследството си с думите:

„Почти всеки китарист, когото срещам, поне 75%, ако не и повече, ми казва: ‘Хванах китарата заради теб. Когато чух Alive!, реших да започна да уча твоите песни.’ Това ще е моето наследство, че успях да направя прехода от супер група като Kiss към успешна солова кариера."

Ейс Фрели оставя след себе си съпругата си Джанет, дъщеря си Моник, брат си Чарлз, сестра си Нанси Салвнер, както и многобройни племенници и роднини.

Източник: People    
