Путин: Русия е рамо до рамо с Китай срещу "неонацизма"

Р уският президент Владимир Путин и китайският му колега Си Цзинпин се срещат днес, 8 април, в Москва, предадоха агенциите.

Путин благодари на китайския си колега. че участва в честванията за 80-ата годишнина от "свещената" победа над Адолф Хитлер по време на Втората световна война, и отбеляза, че двете страни са рамо до рамо срещу "неонацизма", предаде Ройтерс.

Участието на Си в празничните церемонии е важен тласък за лидера на Кремъл, който от самото начало представя войната си в Украйна като борба срещу съвременния нацизъм, отбелязва агенцията. Украйна и съюзниците ѝ отхвърлят това описание като гротескна лъжа и обвиняват Москва, че извършва инвазия в имперски стил.

"Победата над фашизма, постигната с цената на огромни жертви, е от огромно значение", каза днес Путин на Си. "Заедно с приятелите ни от Китай, ние заставаме твърдо зад историческата истина, пазим паметта на събитията от войната и се борим срещу съвременните проявления на неонацизма и милитаризма", добави той.

JUST IN: 🇨🇳🇷🇺 Chinese President Xi Jinping stands with President Putin in respect of the Russian anthem. pic.twitter.com/CADkkexqYz

Срещу западния натиск

Си каза, че като световни сили и постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, двете държави работят заедно, за да се борят срещу "едностранността и упражняването на натиск" - подразбираща се препратка към САЩ.

Той заяви, че Китай и Русия "заедно ще насърчават правилния прочит на историята на Втората световна война, зачитат авторитета и статута на САЩ, решително ще защитават правата и интересите на Китай, Русия и множеството развиващи се страни, както и ще работят заедно, за да насърчават равенството, реда, многополярността и приобщаващата икономическа глобализация".

Двамата лидери разговаряха, след като се ръкуваха пред камерите на червения килим в една от най-пищните зали на Кремъл и се поздравиха, обръщайки се един към друг с думите "скъпи приятелю".

Си е най-влиятелният от повече от 20-те чуждестранни лидери, които тази седмица са в Москва за отбелязването на 80-ата годишнина от края на Втората световна война. Празненствата се състоят в ключов момент от войната в Украйна, докато Киев и Москва са под натиска на САЩ да сключат мирно споразумение.

The meeting of Putin and Xi Jinping started.



Is it just me or does Putin look headless as he walks towards Xi? I've added a screenshot. pic.twitter.com/EwS5Mokkna