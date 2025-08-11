Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

К итай следи отблизо опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да постигне дипломатическо решение на войната в Украйна, заяви сенаторът републиканец Линдзи Греъм в интервю за NBC, излъчено в неделя, цитирано от Politico .

„Как би изглеждала една добра сделка? Да се уверим, че 2022 година няма да се повтори“, каза Греъм пред журналистката Кристен Уелкър, визирайки началото на настоящата война.

Според него рисковете са високи: „Ако това приключи по начин, който изглежда като прекалено възнаграждение за Путин, сбогом на Тайван.“

В петък Тръмп ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Аляска - първото посещение на Путин в САЩ от близо десет години. Срещата идва, след като миналата седмица руският лидер е представил на специалния пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф предложение за примирие. Тръмп вече намекна, че на мирните преговори „ще има размяна на територии, от която и двете страни ще спечелят“.

Украинският президент Володимир Зеленски в събота категорично отхвърли възможността Киев да се раздели с територии в замяна на прекратяване на боевете.

Греъм изрази надежда Зеленски да бъде включен в процеса и подчерта, че сделката трябва да гарантира дългосрочна сигурност:

„При управлението на Байдън и при Обама Русия нахлу. Целта за мен и, мисля, за президента Тръмп, е да сложим край завинаги. Ще има размяна на територии, но само след като Украйна получи гаранции, че Русия няма да го направи отново.“

Китай, който е един от най-големите купувачи на руски петрол, също е във фокуса на преговорите. Това се случва дни след като Белият дом обяви увеличение на митата върху Индия до 50% заради вноса ѝ на руски петрол.

„Тук съм, за да ви кажа, че президентът Тръмп ще сложи край на тази война по начин, който ще предотврати трето нахлуване и няма да подтикне Китай да превземе Тайван,“ каза Греъм. „Не целим да унижим Путин, целта ни е да постигнем сделка, която да гарантира, че няма да има трето нахлуване.“