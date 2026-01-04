Свят

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

Залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро беше „преиграно“ от неговите противници с драматичен саундтрак и представено чрез езика на интернет меметата

4 януари 2026, 17:04
П оредица от публикации в социалните мрежи, разпространени от Доналд Тръмп и негови представители в часовете след отвличането на Мадуро от американските сили в събота, представят операцията като сцени от екшън филм. В една от публикациите, споделена от Белия дом, се използва интернет жаргонният термин „FOFA“ – съкращение от „f*** around and find out“ , пише Sky News.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет използва същата фраза след залавянето на Мадуро, като добави, че венецуелският диктатор „е имал своя шанс – докато не го е направил“.

Докато Тръмп и неговото най-близко обкръжение празнуваха, американският президент публикува видеоклип в Truth Social, показващ американски военни самолети и експлозии над Каракас, под звуците на „Fortunate Son“ на Creedence Clearwater Revival.

Песента, издадена през 1969 г., бързо се превръща в протестен химн срещу войната във Виетнам.

Друго видео, споделено от Белия дом в X, започва с клип, в който Мадуро предизвиква враговете си с думите „елате да ме вземете“.

„Ще чакам в Мирафлорес. Не се бави твърде дълго. Страхливец“, гласи преводът от испански.

Под надигаща се звукова вълна видеото преминава към кадри на излитащи американски военни самолети и експлозии, изригващи над Каракас. Висококачествено редактираното видео включва и акценти от неделната пресконференция на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и президента на САЩ.

„Не си играйте игрички, когато този президент е на власт, защото нещата няма да се развият добре“, заяви г-н Рубио.

Държавният департамент също се включи, като сподели снимка на г-н Тръмп с надпис „не си играй игрички“. Друг клип, публикуван от Белия дом, беше озвучен с рап парче, изпълнено с ругатни, на The Notorious BIG и включваше същите архивни кадри, в които Мадуро предизвиква САЩ да дойдат и да го заловят.

Във видеото са включени и кадри, които изглеждат като генерирани от изкуствен интелект, на които г-н Тръмп се движи на забавен каданс покрай военни.

Публикациите предизвикаха смесени реакции в социалните мрежи. Някои потребители публикуваха свои собствени видеоклипове, генерирани с изкуствен интелект, с които отбелязват победата на САЩ. Един потребител сподели AI-видео на г-н Тръмп, който изпраща публикация на Белия дом с надпис „FOFA“ и текст „Какви файлове?“, препратка към досиетата на Епщайн.

Публикацията отразява критиките на демократите, според които отвличането представлява политическо отклоняване на вниманието от неотдавнашното публикуване на документи за дейността на финансиста педофил Джефри Епщайн.

Друг потребител в социалните мрежи написа „Мадуро – уволнен си“, позовавайки се на емблематичната фраза, използвана от г-н Тръмп в риалити шоуто „Чиракът“.

Доналд Тръмп Николас Мадуро Отвличане на Мадуро Социални мрежи Белият дом FOFA Американски сили Видео пропаганда Кадри с изкуствен интелект Политическо отклоняване
