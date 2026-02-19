Любопитно

Първи изгонен от Hell’s Kitchen тази вечер

Сините и Червените се впускат в хлъзгаво предизвикателство

19 февруари 2026, 14:41
Първи изгонен от Hell’s Kitchen тази вечер
Източник: NOVA

К улинарни предизвикателства, много забавни моменти, нажежени спорове и първа елиминация очакват зрителите на най-горещото кулинарно риалити Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Борбата за надмощие в Кухнята на Ада ще започне със сблъсък на лед, изискващ прецизност, внимание към детайла и щипка чувство за хумор. Загубилите съревнованието ще трябва да номинират нови двама от своите редици.

Източник: NOVA

Напрежението в най-популярния ресторант в България ще покачи с първата вечерна резервация на новите възпитаници на шеф Ангелов. След незадоволителното представяне в авторските ястия и последвалите номинации, опитните Стефан и Милорад ще трябва да се борят за място в надпреварата, а в края на вечерта един ще се сбогува с Hell’s Kitchen.

Източник: NOVA

Как се приготвят бухтички в зимни условия, колко готвачи са нужни за сглобяването на един бургер и кой ще е първият елиминиран от Кухнята на Ада? Не пропускайте да видите в премиерния епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във FacebookInstagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Hells Kitchen България Кулинарно риалити Елиминация Шеф Ангелов Кулинарни предизвикателства Напрежение и спорове Готвачи NOVA Вечерна резервация Кухнята на Ада
Последвайте ни

По темата

МО обясни присъствието на американски военни самолети на летище София

МО обясни присъствието на американски военни самолети на летище София

Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

Крал Чарлз III за ареста на брат си - бившия принц Андрю: Законът трябва да си свърши работата

Крал Чарлз III за ареста на брат си - бившия принц Андрю: Законът трябва да си свърши работата

„Бих запазила повече дрехи“: Кейт Хъдсън разкри какво би променила в кариерата си

„Бих запазила повече дрехи“: Кейт Хъдсън разкри какво би променила в кариерата си

Трябва ли да сменим водомерите за студена вода до края на годината

Трябва ли да сменим водомерите за студена вода до края на годината

pariteni.bg
Polestar са категорични: Никакви хибриди, оставаме изцяло EV

Polestar са категорични: Никакви хибриди, оставаме изцяло EV

carmarket.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 9 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 7 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 9 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Почина бащата на &quot;червения динамит&quot;</p>

Германският треньор Сеп Пионтек, който превърна Дания в претендент за Световното първенство, почина

Свят Преди 4 минути

Пионтек е починал след кратко боледуване

Археолози от Помпей откриха любовни бележки на 2000 години

Археолози от Помпей откриха любовни бележки на 2000 години

Любопитно Преди 31 минути

Борисов се разграничи от кабинета „Гюров“, призна само за един министър

Борисов се разграничи от кабинета „Гюров“, призна само за един министър

България Преди 1 час

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията няма общо със „сглобяването“ на новия служебен кабинет, с изключение на военния министър. Той разкритикува избора на Стоил Цицелков за отговорник по изборите и прехвърли отговорността към Илияна Йотова

Осем скиори са открити мъртви след лавина в Калифорния

Осем скиори са открити мъртви след лавина в Калифорния

Свят Преди 1 час

Трагедия в Калифорния: Осем скиори загинаха, а един остава в неизвестност след опустошителна лавина в района на езерото Тахо. Спасителните екипи се борят с „ужасяващи“ условия и нов снеговалеж, за да извадят телата на жертвите при Касъл Пийк

Япония и Полша евакуират граждани заради риск от горещ конфликт в Иран

Япония и Полша евакуират граждани заради риск от горещ конфликт в Иран

Свят Преди 1 час

Тръмп многократно заплаши Иран с намеса, включително военна атака

Сигнал за задимяване в ресторанта на голям хотел в София

Сигнал за задимяване в ресторанта на голям хотел в София

България Преди 1 час

Персоналът и гостите са евакуирани

,

Тейлър Суифт е най-продаваният изпълнител през 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Певицата оглавява класацията на Международната федерация за фонографска индустрия за най-големи световни продажби през 2025 г., изпреварвайки Дрейк. Успехът идва след излизането на новия ѝ албум и документален сериал, определян като исторически

<p>ЦИК покани на среща Андрей Гюров&nbsp;в петък</p>

ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април

България Преди 2 часа

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

България Преди 2 часа

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Любопитно Преди 2 часа

Невронауката показва, че силното привличане може да възникне за секунди чрез химични реакции в мозъка, но експертите подчертават, че любовта от пръв поглед не гарантира трайна връзка и има нужда от време и опознаване

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

България Преди 2 часа

Смята се че плавателният съд най-вероятно е потънал

НС реши: Част от данните в регистъра за педофили ще са публични

НС реши: Част от данните в регистъра за педофили ще са публични

България Преди 2 часа

Достъпът до тях ще е безплатен

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

България Преди 2 часа

,

Без слот за SIM карта, по-дълъг живот на батерията: Какво да очаквате от iPhone 18

Любопитно Преди 2 часа

Apple подготвя основна промяна за предстоящата си линия iPhone 18

Кучешки разкош/Котешко великолепие: За негово добро/За мое удобство

Кучешки разкош/Котешко великолепие: За негово добро/За мое удобство

Малките неща Преди 2 часа

Между безусловната обич и егоизма: Милена Златкова анализира трите „ябълки на раздора“ в отглеждането на домашни любимци. Къде е границата между грижата и комфорта ни, когато решаваме съдбата на съществата, които ни дават сърцето си?

<p>&quot;Помнете, че Путин е офицер от КГБ&quot;: &quot;Шоколадовият крал&quot;&nbsp;се опасява, че Русия манипулира Зеленски</p>

"Помнете, че Путин е офицер от КГБ": Бивш лидер на Украйна се опасява, че Русия манипулира Зеленски

Свят Преди 2 часа

Украинският президент (2007 - 2012 г.) настоява за преговори само от позиция на сила и призовава за американско военно присъствие като гаранция за траен мир.

Всичко от днес

От мрежата

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари

Edna.bg

Стилиян Стоянов за „Брънч за начинаещи“: Това е забавен филм, който боли на точното място

Edna.bg

Почина бащата на „червения динамит“

Gong.bg

Боримиров коментира новия защитник и каза: Ще разберем дали на Лудогорец ще му е трудно на три фронта

Gong.bg

Росен Желязков освободи всички заместник-министри от кабинета си

Nova.bg

Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)

Nova.bg