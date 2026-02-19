Германският треньор Сеп Пионтек, който превърна Дания в претендент за Световното първенство, почина

Г ерманският треньор Сеп Пионтек, превърнал се в национална икона в Дания, след като превърна "червено-белите" в отбор, способен да се бори за участие на Световно първенство, е починал на 85-годишна възраст.

Бившият защитник на "Вердер" Бремен, който помогна за революционната промяна в датския футбол през 80-те години, е починал на 85 години, съобщи семейството му пред TV2.dk.

Посочва се, че Пионтек е починал след кратко боледуване.

Пионтек пое националния отбор през 1979 г. и изведе Дания до полуфиналите на Европейското първенство през 1984 г., както и класира страната за Световното първенство за първи път през 1986 г.

Футболният директор на Датската футболна федерация Петер Мьолер отдаде огромна заслуга на Сеп Пионтек за развитието на датския футбол.

"С голяма тъга приехме новината, че бившият национален селекционер Сеп Пионтек е починал."

"През 1979 г. Сеп Пионтек бе назначен за национален треньор на Дания и това постави началото на нова ера. Под негово ръководство датският национален отбор направи огромна крачка напред и се класира за Европейското първенство през 1984 г., където Дания впечатли целия футболен свят със своята офанзивна и смела игра."

"Сеп изведе отбора и на Световното първенство в Мексико през 1986 г., където Дания участва във финалите на Мондиал за първи път и създаде незабравими моменти с три победи в груповата фаза. Победата с 6:1 над Уругвай и до днес остава ярък спомен за всички нас, които обичаме футбола."

В официалното съобщение той е определен като най-влиятелния треньор на "червения динамит" в историята на датския футбол.