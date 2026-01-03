Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

А мериканските сили използваха военноморски и военновъздушни сили за такова нападение, каквото хората не бяха виждали от Втората световна война. Това заяви на пресконференция президентът на САЩ Доналд Тръмп относно нанесените удари от САЩ по Венецуела, предава NOVA.

"Това беше една от най-заtеметяващите и зрелищни военни операции в американската военна история. Нито една страна по света не може да постигне това, което Америка постигна и то за толкова кратко време. Целият военен капацитет на Венецуела беше обезсилен от нашите американски военkи, които работиха заедно с правоприлагащите органи. Мадуро и жена му ще бъдат изправени пред американското правосъдие", допълни Тръмп. Според него САЩ е хванала Венецуела неподготвена.

"Те знаеха, че идваме и бяха готови, но въпреки това бяха абсолютно безсилни. Ще управляваме страната докато се стигне до един справедлив преход. Не искаме никой друг да вземе властта в Венецуела и тази ситуация да се повтори. За това ние ще управляваме страната, докато има подходящ, правилен, безопасен преход", каза още Тръмп и поясни, че през последните години в страната цари хаос.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

По-рано Доналд Тръмп публикува снимка на венецуелския лидер Николас Мадуро в арест, направена на борда на американски военен кораб.

„Николас Мадуро на борда на USS Iwo Jima“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, като приложи изображение, за което се твърди, че показва Мадуро часове след залавянето му от американски сили.

На снимката венецуелският президент е с превръзка на очите и белезници, както и със слушалки, наподобяващи шумоизолиращи антифони.