„Бих запазила повече дрехи“: Кейт Хъдсън разкри какво би променила в кариерата си

К ейт Хъдсън размишлява върху кариерата си след втората си номинация за Оскар - 25 години след като получи първата си номинация за наградата на Академията, съобщава Page Six.

Миналия месец 46-годишната звезда получи номинация за „Оскар“ за най-добра актриса за изпълнението си в биографичната музикална драма от 2025 г. „Song Sung Blue“.

Хъдсън е номинирана за първи път за награда „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса през 2001 г., след като прави пробива си в комедийната драма от 2000 г. „Почти известен“.

На 12 февруари Хъдсън присъства на 28-ото връчване на наградите на Гилдията на дизайнерите на костюми в Ebell в Лос Анджелис, където получи наградата Spotlight, която отличава актьори, чиято кариера демонстрира трайна отдаденост на високи постижения и дълбока признателност към изкуството на дизайна на костюми. По време на интервю за Fox News Digital на червения килим, Хъдсън разсъждава върху съвета, който би дала на по-младото си аз.

„Мисля, че даването на съвети на по-младото ми аз би било все едно да омаловажавам всички решения, които съм вземала, но които също са били добри решения – дори грешките и тези, които са били предизвикателни решения, които съм вземала, са оформили всичко за това, което съм в момента, така че не бих се върнала назад и не бих направила нищо различно“, каза тя.

Въпреки това, поглеждайки назад, Хъдсън, която е имала редица емблематични модни моменти на екрана, осъзнава, че е имала едно съжаление в кариерата си.

„Попита ме какво бих направила различно и аз щях да кажа, че бих запазила повече дрехи!“, каза тя пред Fox News Digital.

На следващия ден Хъдсън получи още едно признание, когато беше призната за актьорските си постижения на Международния филмов фестивал в Санта Барбара.

Дългогодишната приятелка на Хъдсън, Гуинет Полтроу , ѝ връчи наградата „Арлингтън“ след разговор на сцената за кариерата ѝ със Скот Файнбърг от „Холивуд Репортер“.

Докато разговаряше с Fox News Digital преди събитието в театър „Арлингтън“, Хъдсън изрази вълнението си от получаването на наградата и сподели поглед назад към кариерата си на събитието, което включваше откъси от всичките ѝ минали проекти.

„Дойдох малко по-рано, за да мога да се докосна до Санта Барбара“, каза тя. „Тук е толкова красиво. Обичам го тук. И съм толкова щастлива. Искам да кажа, това е вълнуващо. Мога да размишлявам върху много от филмите, които направих тази вечер, и да, ще бъде наистина, наистина интересно да видя всичко. И обичам любовта, която получава „Song Sung Blue“, и ние обичаме този филм. Докосна толкова много сърца и така че цялото това преживяване беше прекрасно.“

Хъдсън също така разсъждава върху това как се е различавала от първия път, в който се е справяла със сезона на наградите като номинирана за „Оскар“.

„Донякъде се асоциирах с раждането на трето дете“, каза актрисата.

Хъдсън е майка на 21-годишния син Райдър Робинсън , когото споделя с бившия си съпруг, вокалиста на The Black Crowes Крис Робинсън. Тя има и 14-годишния син Бингам Хоун Белами с бившия си годеник, фронтмена на Muse Мат Белами, и 7-годишната Рани Роуз Хъдсън Фуджикава с годеника си, музиканта Дани Фуджикава.

„Все едно просто приемаш всичко по различен начин“, продължи тя. „Попиваш го, а също така имаш всички тези взаимоотношения, които си създал през годините, и хора, които познаваш и които наистина харесваш, с които си прекарал много време и си работил. Така че стаята се усеща много по-уютна, отколкото когато бях на 21.“

„Бях толкова млад, нали?“, добави Хъдсън, „Така че току-що започнах кариерата си и това беше ново място за мен. А сега мога да бъда на тези партита и да празнувам с приятели. Чувствам се различно.“

Докато разговаря с Fox News Digital, Хъдсън сподели как трите ѝ деца са реагирали на номинацията ѝ за Оскар.

„Те знаят, че съм заета и са развълнувани“, каза тя. „По-големите ми деца са много развълнувани за мен. И мисля, че Рани просто обича да вижда всички тоалети, които излизам от вкъщи.“

„И тя казва: „О, какво е това, мамо? Какво е това?“ Но те са развълнувани“, каза тя.

След като Полтроу пристигна на събитието, звездата от „Влюбеният Шекспир“ и Хъдсън се прегърнаха топло, преди да позират заедно на червения килим. Веднъж в театър „Арлингтън“, Хъдсън се качи на сцената за продължителен разговор с Файнбърг пред препълнена публика.

По време на разговора си Хъдсън си спомни мъдрите думи, които баща ѝ Кърт Ръсел ѝ е казал на наградите „Оскар“ през 2001 г., след като е загубила „Оскар“ от Марсия Гей Хардън, която го спечели за ролята си във филма „Полок“. Биологичният баща на Хъдсън е музикантът Бил Хъдсън, на 76 години, който е бил женен за майка ѝ Голди Хоун, на 80 години, от 1976 до 1982 г. Бил и Хоун имат и син Оливър, на 49 години.

Хъдсън и Оливър са отгледани предимно от майка ѝ, Хоун, и 74-годишния ѝ партньор от 43 години, Кърт Ръсел, когото актрисата публично е описвала като нейна бащина фигура.

Kate Hudson says making rom-coms are "harder than you think" but can be "a game-changer for your life":



"The rules are different. You want to make it for the people showing up to see it. They want something out of it, too. They want to feel, to laugh... It's one of the hardest… pic.twitter.com/vH8Vzxfil0 — Variety (@Variety) December 14, 2025

„Загубих и всичко се случи толкова бързо. Баща ми просто се обърна към мен – той губеше с няколко точки, а Кърт просто каза: „Честито, сега можеш да правиш кариера“, спомня си Хъдсън. „А аз казах: „Да, точно така.“ И това беше начинът на Кърт да каже: „Добре дошъл, това е. Всичко се случва и за секунда всичко свършва.“

След звездната си роля като свободолюбивата „Band-Aid“ Пени Лейн в „Almost Famous“, Хъдсън е избрана за роля в поредица от хитови романтични комедии, включително „How to Lose A Guy in Ten Days“ от 2003 г., „Fool's Gold“ от 2008 г., „Bride Wars“ от 2009 г. и „Something Borrowed“ от 2011 г., наред с други.

Докато разговаряше с Файнбърг, Хъдсън разсъждаваше върху статута си на кралица на романтичните комедии и как подхожда към проекти в жанра.

„Мисля, че това е един от най-трудните жанрове за усвояване“, каза Хъдсън.

Тя обясни, че когато участва в романтични комедии, тя започва „с намерението, както всеки прави страхотен филм, а не с намерението да направи романтична комедия“.

Хъдсън сподели, че макар романтичните комедии да са били в основата на славата ѝ, тя активно търси роли, които ѝ позволяват да се трансформира и да се предизвиква, отбелязвайки, че това, че е широко известна с романтичните си комедии, понякога е затруднявало режисьорите да я видят в различни видове роли.

„Беше ясно, че именно там индустрията обичаше да ме наема и тогава моята цел, моята надежда, беше да направя най-добрите версии на тях“, каза тя. „По това време имаше и много фактори: имаше екип, имаше хора, които казваха: „Наистина смятаме, че трябва да направите това, това са страхотни режисьори.“ И тогава имаше моменти, в които си казваше: „Това са много пари, а аз съм самотна майка.“

Хъдсън продължи: „И въпреки че работих с някои топ режисьори и правех хитове, започнах да си мисля, че наистина искам да правя нещо различно. И мисля, че когато станеш наистина известен в този жанр, е трудно за някои режисьори да те видят в нещо различно от това, което гледаме. Неща от рода на: „Е, трансформацията не е това, което тя прави“, когато всъщност това е, което аз обичам да правя.“

Тя обясни, че „Song Sung Blue“ ѝ е дал тази възможност и я е почувствал като началото на нов етап в кариерата ѝ. Актрисата, която е номинирана и за награда „Златен глобус“, награда БАФТА и награда за актьор, подчерта, че изборите ѝ са водени не от признанието от наградите, а от истории, които трогват публиката и я предизвикват като артист.

В „Song Sung Blue“, филм, базиран на истинска история, Хъдсън играе ролята на Клеър „Thunder“ Сардина срещу Хю Джакман в ролята на Майк „Lightning“ Сардина, който е участвал в трибют групата на Нийл Даймънд, наречена Lightning & Thunder. По време на филма Хъдсън пее на екрана, а звездата е широко похвалена от критиците както за актьорската си игра, така и за вокалите си.

Хъдсън преди това се е захванала с музикална кариера, издавайки дебютния си студиен албум „Glorious“ през май 2024 г., който се класира в класацията Billboard Heatseekers. Докато разговаря с Файнбърг, Хъдсън си спомни, че отдавна е искала да се занимава с музика, но е била предупредена, че това може да застраши актьорската ѝ кариера.

„Винаги съм си мислила, че музиката ще е нещо, с което ще се занимавам, но после си помислих: „Добре, не чупи това, което не е счупено“ и тази идея за някакви кръстосани кариери можеше да се окаже целувка на смъртта“, каза тя. „Сякаш си предупреден срещу това, като „Просто се наслаждавай на кариерата си, наслади се на тази част точно сега.“

Хъдсън си спомни, че е била особено обезкуражена, след като е казала на някого, че иска да направи албум, когато е била на 30 години.

„Те казват: „Твърде голяма си вече, за да се изявиш като музикален изпълнител или да имаш музикална кариера“, спомня си тя.

„Той не сгреши“, призна Хъдсън. „Просто ми тежеше. И накрая, COVID се случи и си помислих: „Просто ще съжалявам, ако не го направя. Трябва да го направя.“

„И така го направих, а после не можех да повярвам на приема, който получи“, спомня си тя. „Беше толкова топло, любящо и обичано. И си помислих: „Защо не го направих преди?“

Хъдсън също сподели мислите си за това какво може да се случи, тъй като признанието за наградите ѝ отваря нови врати.

„За мен това не означава, че изведнъж искам да правя това само заради концепцията за отличията; искам да го направя и за да привлека хора в театъра“, каза тя. „Това се усеща като началото на може би онази част, в която мога да направя малко повече трансформации, отколкото може би съм успявала в миналото.“

След края на разговора, Полтроу излезе на сцената, за да връчи на Хъдсън наградата „Арлингтън“ и произнесе трогателна реч за дългогодишната си приятелка.

„Преживяхме много заедно и много глави заедно – бракове с музиканти, множествено число. Имахме години като емигранти в Лондон, бебета и ремонт на къщи. И, о, нейният 30-ти рожден ден, на който се напих много. Моят 40-ти рожден ден, на който всички, мисля, се напиха много“, пошегува се Полтроу, докато публиката се смееше и аплодираше.

Полтроу, която спечели „Оскар“ за най-добра актриса през 1999 г. за изпълнението си на Виола де Лесепс във „Влюбеният Шекспир“, разказа за реакцията си, след като гледа Хъдсън в „Song Sung Blue“.

„Свързах се с теб по FaceTime, когато приключих, и се разплаках, не само защото бях толкова горда с уменията и брилянтността ти, но и защото чувствах, че най-накрая имаш роля, която показва всичко, на което си способна“, каза тя.