Желязков освободи всичките си заместник-министри

Д осегашният премиер в оставка Росен Желязков е освободил всичките си заместник-министри, съобщи NOVA.
Това е станало преди встъпването в правомощия на новото служебно правителство.
Информацията потвърдиха и от Министерски съвет.
