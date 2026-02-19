България

Ново развитие за отвличането и жилището с дрога в София

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства

19 февруари 2026, 15:26
Ново развитие за отвличането и жилището с дрога в София
Източник: Георги Димитров/Vesti

П о искане на Софийска градска прокуратура (СГП) Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо двама мъже, задържани за отвличане и притежание на наркотици.

Те са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 17.02.2026 г. в жилище в София, ж.к. „Студентски град“, в съучастие като съизвършители, без надлежно разрешително държали с цел разпространение MDMA (екстази) с общо нето тегло 6.09 грама; коноп с общо нето тегло 39.33 грама; кокаин, разпределен в 13 обекта с общо нето тегло 15.01 грама;  метамфетамин, разпределен в 16 обекта с общо нето тегло 27 грама; кокаин, разпределен в 29 обекта с общо нето тегло 30.02 грама и метамфетамин с общо нето тегло 4.91 грама, посочват от държавното обвинение.

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

За времето от 09.02.2026 г. до 17.02.2026 г. в жилище в София, ж.к. „Студентски град“ в съучастие като съизвършители противозаконно лишили от свобода младеж., като лишаването от свобода е продължило повече от две денонощия.

Разследването по случая се извършва от 07 РУ - СДВР под ръководството и надзора на СГП.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемите бяха задържани за срок до 72 часа.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение. 

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава.

Източник: Prb.bg    
Задържане под стража Отвличане София Наркотици
