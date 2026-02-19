Туск: Напуснете Иран незабавно!

П олският премиер Доналд Туск призова днес поляците, пребиваващи в Иран, незабавно да напуснат страната, а онези, които възнамеряват да пътуват до Ислямската република, да се откажат от плановете си, предаде полската новинарска агенция ПАП.

„Възможността за конфликт е реална и евакуацията няма да бъде опция“, подчерта той.

Австрия и Германия призоваха гражданите си да напуснат Иран

„Моля, напуснете Иран незабавно и при никакви обстоятелства не пътувайте до тази страна“, обърна се полският премиер към своите сънародници.

Премиерът на Полша добави, че до часове евакуацията няма да бъде възможна.

МВнР призова българите в Иран незабавно да напуснат страната

Туск призова неговото искане да бъде взето сериозно и повтори, че в случай на война никой няма да може да гарантира възможности за евакуация на полските граждани.

През последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплаши Иран с намеса, включително военна. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а Техеран обяви, че ако бъде нападнат, ще отговори с атака срещу американски военни съоръжения в региона.

"От Втората световна война не сме били толкова близо до глобален конфликт"

Телевизия Си Би Ес съобщи вчера, че Пентагонът временно прехвърля част от персонала си от Близкия изток в Европа и САЩ във връзка с евентуална атака на Вашингтон срещу Иран и потенциален ответен удар от страна на Техеран.

На Летище „Васил Левски“ в София бяха разположени американски военни самолети.