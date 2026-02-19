Борисов се разграничи от кабинета „Гюров“, призна само за един министър

О ттук нататък това правителство е изцяло ангажимент на г-жа Йотова и няма как да се оправдае, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията на среща с досегашния премиер Росен Желязков и бивши министри от ГЕРБ. Разговорът беше предаван на живо на фейсбук страницата на Борисов.

Служебното правителство трябва да подготви честни избори, отбеляза той. Относно вицепремиера, отговарящ за изборите - Стоил Цицелков, Борисов коментира, че това е огромен пропуск на служебния министър-председател Андрей Гюров и на президента Йотова. Ако е вярно, че има забрана от ЕС да припарва пет години като наблюдател на избори в други държави, е много тежка санкция, посочи лидерът на ГЕРБ. Каквито и да са резултатите, никой няма да приеме с такъв човек изборите за честни, дори не знам с кой акъл са го сложили, коментира Борисов.

Относно назначаването на Румяна Бъчварова за началник на кабинета на служебния премиер, лидерът на ГЕРБ каза, че това е неин личен избор и ѝ пожела успех.

ГЕРБ може да поеме отговорност за министър Запрянов (на отбраната - бел. ред.) от този кабинет, поискано е официално и официално сме се съгласили, каза Борисов.

По никакъв начин не съм участвал в сглобяването на това правителство, допълни той.