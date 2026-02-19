Свят

Войната в Украйна: Как Русия използва преговорите като част от военните действия

Москва майсторски използва преговорите в Женева като част от военните действия и просто се придържа към отдавна формулираните си искания

19 февруари 2026, 14:45
Войната в Украйна: Как Русия използва преговорите като част от военните действия
Източник: iStock

М осква майсторски използва преговорите в Женева като част от военните действия и просто се придържа към отдавна формулираните си искания. Така Русия протака и продължава агресивната си война, съобщи Deutsche Welle.

Без ток и отопление, животозастрашаващ студ, безспирни руски атаки и тежка ситуация на фронта: това е изтощителната реалност за милиони хора в Украйна. Дори по време на преговорите в Женева Москва продължи да нанася удари с дронове и ракети, включително по енергийни съоръжения в региона на Одеса.

Систематичното унищожаване на инфраструктурата лишава обществото съвсем съзнателно и жестоко от основните условия за живот, пише в коментара си за германската обществена медия АРД Андреа Беер. Това не започна едва през тази ледена зима, а е обявена цел на нападателите от началото на пълномащабната руска инвазия преди четири години, посочва тя.

Унищожаването на язовир "Каховка", впрочем, също е такъв пример. Разрушаването на язовирната стена причини наводнения в района наград Херсон, който и без друго бе опустошен от войната. Доказателствата, които сочат Русия като отговорна за това, изглеждат убедителни.

Русия иска отстъпки от Украйна

Целенасоченото унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна включва и окупацията на най-голямата атомна електроцентрала в Европа - Запорожката АЕЦ, започнала през март 2022. Преди да бъде завзета от руснаците, централата осигуряваше около 20 процента от нужната на страната електроенергия. Днес несигурното охлаждане на изведените от експлоатация реактори все още се извършва от Киев, но Москва де факто си е присвоила атомната електроцентрала. По този въпрос в Женева не беше постигнато съгласие.

Ако зависеше само от руския лидер Владимир Путин, Украйна трябва да се съгласи на някакъв компромис за тази ядрена мощност, както и по отношение на Донбас, откъдето украинците трябвало да си тръгнат доброволно и без да оказват никаква съпротива, а и освен това Украйна трябва да се съгласи на избори – независимо, че в страната е обявено военно положение.

Пропагандата дава резултати – включително при Тръмп

Както винаги, Москва майсторски използва преговорите в Женева като част от военните действия и просто се придържа към отдавна формулираните си искания – например това, че "причините за конфликта" трябвало да бъдат отстранени. Позициите на Русия са обвити в мъгла, оставя се място за интерпретации, Москва протака и изкривява нещата - и просто продължава агресивната си война.

В завоюваните територии Русия е установила брутален режим на окупация, в който изтезанията, произволът и беззаконието са на дневен ред. Същевременно Москва продължава да залива глобалното информационно пространство с дезинформация, пише още Андреа Беер.

За съжаление, пропагандата дава резултат и при американския президент Доналд Тръмп. Той оказва по-силен натиск върху Украйна, отколкото върху Русия, оплака се украинският президент Зеленски – и навярно е прав. За добро или за лошо, Украйна и европейците трябва да се справят с това и да озаптяват капризния Тръмп. Защото американците са неотменими по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна след евентуалния край на войната.

Не е ясно какво е постигнато в това отношение на разговорите в Женева. Ако не се окаже по-голям натиск върху Русия, и следващите кръгове преговори ще бъдат преди всичко част от войната на Москва, част от руската нападателна война срещу Украйна, пише още Андреа Бер в коментара си за обществената медия АРД.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Руско украинска война Преговори Женева Руска агресия Унищожаване на инфраструктура Запорожка АЕЦ Руска пропаганда Окупирани територии Искания към Украйна Енергийна криза Влияние на Тръмп
