Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

Майката на Валери Андреев, която го посочи като морален убиец на шестимата край Петрохан, взриви мрежата с твърдения за мистични ритуали. Според нея „дивашкият“ разстрел с оръжие е абсурден за група, владееща тибетския метод „Пхова“ за безкръвно прехвърляне на съзнанието

19 февруари 2026, 15:17
Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“
Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб
Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?
"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер
Марк Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца
Актьорът Александър Сано стана жертва на двойна сметка за ток
Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите

С лучаят „Петрохан“, който продължава да вълнува общественото мнение, придоби нова, езотерична посока след серия от коментари на София Андреева.Тя е майката на свидетеля по разследването Валери Андреев, от когото се отрече и посочи за морален убиец на шестимата.

Андреева категорично отхвърля версията за „традиционно“ ритуално самоубийство, определяйки начина на извършване на престъплението като нелогичен спрямо вярванията на групата.

„Защо им е да правят сеир?“

В публикация в социалните мрежи Андреева поставя под въпрос официалните версии, изтъквайки, че ако е ставало въпрос за доброволно напускане на живота, групата е разполагала с далеч по-дискретни начини. Тя разкрива съществуването на специална стая за „тъмен ритрийт“ в мазето на къщата им, както и възможността за пълно уединение в пещерите из страната.

„Трябва да са били много тъпи да правят сеир на цяла България, та да им излезе име на секта“, коментира тя, подчертавайки, че начинът, по който са намерени телата – застреляни „като диваци“, напълно противоречи на техните духовни нива и практики.

Методът „Пхова“ – самоубийство без следи?

Най-стряскащото твърдение на Андреева е свързано с древната тибетска практика Пхова, която според нея е била владеене от всички членове на групата. Тя описва метода като „изстрелване на съзнанието през фонтанелата“ – процес, който според източната мистика позволява на духа да напусне тялото съзнателно.

Пред разследващите Андреева е заявила:

„Предполагам, че ако е самоубийство, не трябва да има гилзи, а само по една дупчица на темето. И то пробивът е отвътре навън, защото оттам се изстрелва съзнанието“.

Какво казва науката срещу мистиката?

Докато Андреева се позовава на 1000-годишни традиции за „прехвърляне на съзнанието в чисти земи“, криминалистите остават скептични към подобни теории. Наличието на огнестрелни рани и гилзи на мястото на инцидента насочва разследването към далеч по-прагматични, макар и зловещи версии.

Въпросът, който остава, е: дали става въпрос за вътрешен конфликт, прераснал в насилие, или за външна намеса, прикрита като неуспешен духовен ритуал?

Случаят Петрохан София Андреева Езотерични теории Ритуално самоубийство Метод Пхова Огнестрелни рани Криминалистично разследване Тибетски практики Духовен ритуал Вътрешен конфликт
Преди 10 часа
Преди 8 часа
Преди 10 часа
Преди 10 часа
