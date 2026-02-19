Любопитно

Археолози от Помпей откриха любовни бележки на 2000 години

А рхеолози в Помпей наскоро идентифицираха любовни бележки на 2000 години – откритие, направено единствено благодарение на модерните технологии.

Археологическият парк „Помпей“ съобщи в изявление, че съобщенията са били идентифицирани по време на изследователски кампании през 2022 и 2025 г., като резултатите стават известни едва сега. Стенните надписи са намерени в коридор, свързващ театралния квартал с „Виа Стабиана“ в парка.

Един от надписите изглежда се отнася до жена на име Ерато, последвано от думата „обича“, въпреки че обектът на чувствата остава неясен. Друг гласи: „Бързам; пази се, моя Сава, увери се, че ме обичаш!“.

„Мете, (робиня) на Коминия, от Атела, обича Кресто в сърцето си“, гласи трето послание. „Нека Венера от Помпей бъде благосклонна и към двамата и нека винаги живеят в хармония“.

От археологическия парк отбелязаха, че стената е изкопана преди повече от 230 години и експертите не са очаквали „никаква нова информация или по-нататъшни истории“ от този пренаситен с туристи район.

„Милиони посетители минават покрай тази стена всяка година“, се казва в изявлението. „Единствено използването на технологии може да гарантира бъдеще за цялата тази памет от живота, изживян в Помпей“.

Изследователите са картографирали дигитално стената, за да запишат позицията на всеки надпис и да идентифицират връзките между тях. Използвайки специализирана светлинна фотография, известна като Reflectance Transformation Imaging (RTI), те са заснели изображения от множество ъгли, за да разкрият бледи или износени маркировки, които иначе биха били трудни за откриване.

В бъдеще изследователите планират разработването на 3D дигитална платформа за по-нататъшен анализ на графитите, докато паркът предвижда инсталиране на защитен покрив, за да помогне за запазването на надписите за бъдещите посетители.

Габриел Цухтригел, директор на Археологическия парк „Помпей“, подчерта необходимостта „да се информира обществеността за тези нови открития“. „Работим по проект, предназначен да защити и подобри разбирането на графитите, които наброяват над 10 000 в целия Помпей – едно огромно наследство“, каза той.

Говорител на парка подчерта ролята на технологиите в имейл до Fox News Digital: „Със сигурност технологията помогна на учените да идентифицират нови надписи и извади на бял свят нови истории.“

Систематичните разкопки в Помпей започват в средата на XVIII век и обектът очарова историците и посетителите оттогава насам. През ноември миналата година екипите обявиха откриването на египетска ваза в кухня за бързо хранене в Помпей, а по-рано археолозите получиха нови прозрения за борбата за оцеляване на местно семейство срещу вулканичното изригване.

